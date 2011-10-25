Оборудование и автотранспорт в кредит предлагает НОМОС-РЕГИОБАНК

Целевые кредиты от НОМОС-РЕГИОБАНКа - это дополнительная возможность для малого бизнеса получить долгосрочное финансирование на расширение или обновление производственного или иного оборудования для бизнеса, приобретения необходимого автотранспорта и спецтехники.

«Мы постарались предложить клиентам максимально удобные продукты, позволяющие предпринимателям приобрести необходимые инструменты для бизнеса без предоставления дополнительного залогового обеспечения и без дополнительных ограничений по выбору поставщика», - отметил вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Дмитрий Гриднев.

Кредит на оборудование выдается на сумму от 1 до 30 млн рублей на срок до 7 лет под залог приобретаемого оборудования. В качестве дополнительного обеспечения рассматриваются товары в обороте, транспортные средства, недвижимость, уже имеющееся оборудование, земельные участки.

Автокредит выдается на сумму от 1 до 7 млн рублей на срок до 5 лет. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемая техника и другое имущество. Первоначальный взнос не требуется. Одним из основных преимуществ при этом является возможность получить финансирование до 100% от стоимости транспортного средства.

Кредиты выдаются как в виде простого кредита (разовая ссуда), так и в виде невозобновляемой кредитной линии. Погасить кредиты можно досрочно без комиссии по истечению 12 месяцев. Предварительную заявку на получение кредита для бизнеса можно отправить с сайта банка.