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Оборудование и автотранспорт в кредит предлагает НОМОС-РЕГИОБАНК
Целевые кредиты от НОМОС-РЕГИОБАНКа - это дополнительная возможность для малого бизнеса получить долгосрочное финансирование на расширение или обновление производственного или иного оборудования для бизнеса, приобретения необходимого автотранспорта и спецтехники.
«Мы постарались предложить клиентам максимально удобные продукты, позволяющие предпринимателям приобрести необходимые инструменты для бизнеса без предоставления дополнительного залогового обеспечения и без дополнительных ограничений по выбору поставщика», - отметил вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Дмитрий Гриднев.
Кредит на оборудование выдается на сумму от 1 до 30 млн рублей на срок до 7 лет под залог приобретаемого оборудования. В качестве дополнительного обеспечения рассматриваются товары в обороте, транспортные средства, недвижимость, уже имеющееся оборудование, земельные участки.
Автокредит выдается на сумму от 1 до 7 млн рублей на срок до 5 лет. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемая техника и другое имущество. Первоначальный взнос не требуется. Одним из основных преимуществ при этом является возможность получить финансирование до 100% от стоимости транспортного средства.
Кредиты выдаются как в виде простого кредита (разовая ссуда), так и в виде невозобновляемой кредитной линии. Погасить кредиты можно досрочно без комиссии по истечению 12 месяцев. Предварительную заявку на получение кредита для бизнеса можно отправить с сайта банка.
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