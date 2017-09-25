О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан

Ребята обсудили будущее криптовалют, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Урок финансовой грамотности» седьмой год подряд проводится в стенах Всероссийского детского центра «Океан», пять тысяч ребят за эти годы прослушали специализированные лекции и приняли участие в семинарах, организованных Некоммерческим партнерством «Лига финансовых институтов». «Будущее криптовалют» стало очередным лайфхаком для школьников.

Открывая семинар, председатель НП "Лига финансовых институтов" Александр ИВАШКИН отметил: «У «океанцев» есть самые главные достоинства - это прекрасные мечты и огромный энтузиазм. Седьмой год подряд я провожу в "Океане" лекции о финансах и здравом отношении к денежным вопросам. За это время в мире зародилась целая "цифровая" экономика. Наш финансовый рынок становится цифровым, его придется строить именно молодежи. Кто-то из вас будет работать с когнитивными сервисами, с распределенными реестрами. На вашу долю придется разработка искусственного интеллекта, его диагностика и т д.».

"В мире на сегодняшний день существует более 2000 видов криптовалют! Они стали появляться, когда экономика начала искать альтернативу традиционным деньгам, а люди и бизнес утомились от существующей консервативной банковской системы. Цифровые деньги стали популярны, потому что, прежде всего люди оказались готовы к их использованию. Банки скованы множеством правил и окружены «заборами», которые призваны защищать банки (и клиентов) от мошенников. Такая сложность и громоздкость вызывает порой раздражение у людей и бизнеса. У денег, прошедших путь от ракушек, золотых слитков, бумажек к "цифре" своя эволюция. Криптовалюты, несмотря на все подводные камни, становятся той альтернативой, которую искала экономика. Они отличаются от привычных валют тем, что их проще хранить, переносить и делить...", - уверен Александр Ивашкин.

В течение лекции-семинара были затронуты вопросы формирования механизмов работы финансовых институтов - банков, брокеров, страховщиков, "пенсионщиков". Юная аудитория узнала об искусстве ведения бюджета домохозяйства, о кредитах, ОСАГО и ипотеке. Благодарственное письмо за многолетний труд, вклад и поддержку в реализации программ дополнительного образования в ВДЦ "Океан" от имени директора ВДЦ Андрея БАЗИЛЕВСКОГО стало закономерным итогом столь любимого ребятами мероприятия.