Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
Ребята обсудили будущее криптовалют, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«Урок финансовой грамотности» седьмой год подряд проводится в стенах Всероссийского детского центра «Океан», пять тысяч ребят за эти годы прослушали специализированные лекции и приняли участие в семинарах, организованных Некоммерческим партнерством «Лига финансовых институтов». «Будущее криптовалют» стало очередным лайфхаком для школьников.
Открывая семинар, председатель НП "Лига финансовых институтов" Александр ИВАШКИН отметил: «У «океанцев» есть самые главные достоинства - это прекрасные мечты и огромный энтузиазм. Седьмой год подряд я провожу в "Океане" лекции о финансах и здравом отношении к денежным вопросам. За это время в мире зародилась целая "цифровая" экономика. Наш финансовый рынок становится цифровым, его придется строить именно молодежи. Кто-то из вас будет работать с когнитивными сервисами, с распределенными реестрами. На вашу долю придется разработка искусственного интеллекта, его диагностика и т д.».
"В мире на сегодняшний день существует более 2000 видов криптовалют! Они стали появляться, когда экономика начала искать альтернативу традиционным деньгам, а люди и бизнес утомились от существующей консервативной банковской системы. Цифровые деньги стали популярны, потому что, прежде всего люди оказались готовы к их использованию. Банки скованы множеством правил и окружены «заборами», которые призваны защищать банки (и клиентов) от мошенников. Такая сложность и громоздкость вызывает порой раздражение у людей и бизнеса. У денег, прошедших путь от ракушек, золотых слитков, бумажек к "цифре" своя эволюция. Криптовалюты, несмотря на все подводные камни, становятся той альтернативой, которую искала экономика. Они отличаются от привычных валют тем, что их проще хранить, переносить и делить...", - уверен Александр Ивашкин.
В течение лекции-семинара были затронуты вопросы формирования механизмов работы финансовых институтов - банков, брокеров, страховщиков, "пенсионщиков". Юная аудитория узнала об искусстве ведения бюджета домохозяйства, о кредитах, ОСАГО и ипотеке. Благодарственное письмо за многолетний труд, вклад и поддержку в реализации программ дополнительного образования в ВДЦ "Океан" от имени директора ВДЦ Андрея БАЗИЛЕВСКОГО стало закономерным итогом столь любимого ребятами мероприятия.
Новости тематики
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
- Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
- Школа №13 стала опорной школой для Банка России
- Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
- Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"
- Горячая линия о назначении пенсий будет проведена в Приморье
- Владивосток готовится к переходу на новую систему исчисления налога на имущество физлиц
- Промсвязьбанк разместил бессрочные субординированные еврооблигации на $100 млн
- Дальневосточный инвестиционный конгресс: Внешэкономбанк приглашает бизнес обращаться за деньгами
Новости раздела
- Для оформления кредита сделай селфи
- Достраивать многострадальные "Хаятты" во Владивостоке вызвались Арабские Эмираты и сербы
- Во Владивостоке дети делали поделки из настоящих денег
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
- Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
- Ставка по ипотеке для россиян будет снижена уже в этом году
- Школа №13 стала опорной школой для Банка России
- Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Крепость Владивосток пала
- Китайцы могут обвалить доллар
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект