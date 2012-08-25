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Зампред АТБ: Дальний Восток - гавань для инвестора
Азиатско-Тихоокеанский банк зарегистрирован на пограничной территории - в столице Амурской области - Благовещенске. Однако в очень короткий срок, буквально за пять лет, этот бренд получил общероссийское звучание. Банковский бизнес, начатый на Дальнем Востоке, благодаря усилиям команды, поддержке иностранных акционеров и фондов и удачному географическому расположению показывает высокую эффективность и имеет хорошие перспективы.
Об этом «ДК» беседовал с заместителем председателя банка Александром НЕПОМНЯЩИМ.
- Александр Владимирович, Азиатско-Тихоокеанский банк успешно осваивает обширные территории Дальнего Востока и Сибири. Ваш частный пример - свидетельство перспективности региона?
- Если говорить в глобальном смысле, то да. В мире активно развивается эмиссия денег, их много, при этом процентные ставки Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка стремятся к нулю, а риски велики. В этой ситуации российский Дальний Восток может стать территорией, где инвестирование на долгосрочной основе будет наиболее эффективно. Регион - огромная кладовая полезных ископаемых, которая еще практически не раскрыта и рядом с которой находятся мощно развивающиеся азиатские страны, имеющие огромную потребность в ресурсах. Понимая эти перспективы, в последнее время регион активно поддерживается федеральным центром, инвестируя средства в формирование современной энергетической и транспортной инфраструктуры. Это позволяет предполагать, что Дальневосточный регион России в ближайшие годы может быть наиболее защищенным от мировых конъюнктурных колебаний.
- АТБ налаживает сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе из стран, входящих в АТЭС?
- Мы последовательно выстраиваем отношения на международном рынке - с участниками внешнеэкономической деятельности, иностранными банками, международными финансовыми структурами. Банк занимает одну из лидирующих позиций на Дальнем Востоке, где сосредоточена наибольшая часть наших отделений, в организации взаимодействия бизнес-структур стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
У нас открыты корреспондентские счета в крупнейших расчетных банках КНР, Японии, Кореи, США. АТБ является участником программ торгового финансирования Международной Финансовой Корпорации (IFC) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), которые позволяют нам предлагать более широкий спектр инструментов ведения бизнеса нашим клиентам, занятым в сфере ВЭД. Мы предлагаем финансирование экспортных и импортных контрактов, в том числе с использованием документарных аккредитивов и гарантий.
- В числе ваших акционеров западные банки и фонды. Они так же, как вы, оценивают перспективные возможности региона? Теперь они вместе с вами инвестируют в экономику региона?
- Это, я читаю, - один из маркеров того, что территория Дальнего Востока очень перспективна. Наши иностранные акционеры вкладываются и в нашу команду тоже, позволяя банку осваивать самые современные банковские технологии. А если говорить о бизнесе, то наша задача сегодня - привлечь как можно больше ресурсов на международном рынке для долгосрочного кредитования малого бизнеса. Вообще, это направление фактически стоит на старте своего развития, это напоминает розничный бизнес в 2001- 2003 годах, когда все только начиналось. Я уверен, что кредитование МСБ начнет стремительно развиваться в ближайшие 5-10 лет, именно поэтому мы стараемся максимально зайти на данный рынок и стать в нем маркетмейкерами. Сейчас нам выделяют деньги и IFC, и ЕБРР, и МСП-банк, что позволяет нам внедрять различные программы кредитования МСБ на длительные сроки. Наша задача - уйти от крупных кредитных рисков и сформировать хороший портфель с высокой доходностью.
- Какова, на ваш взгляд, ситуация на банковском рынке Дальнего Востока и Сибири?
- За последние несколько лет конкуренция и насыщенность банковскими продуктами в регионах Дальнего Востока и Сибири все больше нарастают. Однако следует признать, что пока банковская система в обозначенных регионах развита недостаточно, особенно если сравнивать с Москвой и зарубежными странами. Именно поэтому на фоне развивающегося финансового кризиса в странах Европы, наша банковская система не ощущает на себе его влияние. Это доказывают хорошие темпы роста, высокие показатели банковской системы на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, и Азиатско-Тихоокеанского банка в частности.
Досье «ДК»
«Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО) работает на российском рынке 20 лет (до 2006 года - ЗАО «Амурпромстройбанк»). Предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810, выданная Банком России 7 мая 2010 года. Филиальная сеть АТБ включает 230 отделений в 100 населенных пунктах 18 регионов страны.
Основные акционеры банка: ООО «ППФИН РЕГИОН» (66,62%), «Ист Кэпитал» (East Capital, (17,9%), Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC (7%).
Юрий Рогов, «Дальневосточный капитал».
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