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Банк четы Дарькиных распределил доходы
Выплаты акционерам остались на прошлогоднем уровне
Акционеры банка «Приморье» на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2017 года из расчета 500 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. рублей. Всего на выплату дивидендов будет направлено 125 млн рублей, оставшаяся часть чистой прибыли по РСБУ в размере 126,182 млн рублей оставлена нераспределенной.
По итогам 2016 года банк четы ДАРЬКИНЫХ также выплатил по 500 рублей на одну акцию, 130,579 млн рублей были оставлены нераспределенными. В 2015 года банк «Приморье» получил чистый убыток по РСБУ в размере 608,432 млн рублей, дивиденды не выплачивались.
В совете директоров произошла одна замена – место бывшего председателя правления банка «Приморье» Андрея БАГАЕВА занял его преемник Сергей БЕЛАВИН.
Свои места в совете директоров сохранили экс-губернатор Приморья, ныне глава ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») и ПАО «Фонд ТИГР» Сергей ДАРЬКИН, гендиректор и единственный владелец ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» (Москва) Анна ХМАРУК (дочь г-на Дарькина от первого брака), гендиректор ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), бывший вице-губернатор Приморья Сергей ПЕРЕДРИЙ, гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, заместитель гендиректора ООО «Ратимир» по правовым вопросам Светлана ОВЧАРУК, гендиректор ООО «Эмеральд» Марина ИЖОКИНА, руководитель проекта ПАО «ТИГР» Илья СТЕГНИЙ и советник директора Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Виктор БЕЛКИН.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Уставный капитал составляет 250 млн рублей, он разделен на 250 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. На данный момент супруге Сергея Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 10%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,28%, Елене ПЕРЕДРИЙ – 6,21%, Ольге ЛИНЕЦКОЙ – 6,17%.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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После выплаты дивидендов, человек с чистой совестью, поскольку никогда ей не пользовался, пошел на привокзальную площадь покупать пирожки с китовым мясом за 5 копеек.