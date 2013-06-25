БКС Премьер защитит ваши рубли

Даже при падении рубля инвестор получает фиксированную ставку

в размере 10% годовых в рублях

В апреле 2013 года БКС запустил новый структурный продукт, направленный на защиту рублевых инвестиций от возможных скачков курса доллара. Продукт максимально прост – инвестор при любом стечении обстоятельств получает фиксированную ставку в размере 10% годовых в рублях. Кроме того, если доллар вырастет по отношению к рублю за время нахождения в продукте на определенную величину либо больше, то инвестор получит ставку до 15%* годовых.

Такой структурный продукт становится хорошей альтернативой обычному банковскому вкладу в рублях. Действительно, с одной стороны инвестор получает хорошую рублевую доходность, не опасаясь падения доллара и не неся расходов на конвертацию, а с другой стороны, наши инвестиции избегают рисков, связанных с резким удорожанием курса доллара. В случае роста доллара инвестор все также остается в рублях, зато получает повышенную доходность, которая призвана компенсировать создавшуюся нестабильность.

Подробнее о продукте «Защищенный рубль» вы можете узнать на бесплатной консультации у финансового советника БКС Премьер во Владивостоке. Запись по тел. 230-80-80. Офис БКС Премьер во Владивостоке: пр-т «Красного Знамени», 23.

Чем выгоден структурный продукт «Защищенный рубль»?

Любой инвестор при размещении депозита в банке сталкивается с проблемой выбора валюты. В России традиционный выбор стоит между рублем и долларом США. Рассмотрим плюсы и минусы этих вариантов.

Инвестиции в рублях более верны с той точки зрения, что доход россиянин обычно получает именно в рублях и на территории России и тратит деньги тоже в рублях, исключая только некоторую часть средств, специально конвертируемую в другие валюты для трат в отпусках за границей. Рублевые инвестиции не требуют дополнительных расходов на обмен в другую валюту, которые, с учетом двойной конвертации на входе и выходе составляют уже немалую величину. Главным же плюсом рублевых вкладов является относительно высокая ставка, в среднем в два раза больше, чем по вкладам в долларах.

С другой стороны, для рубля характерен более высокий уровень инфляции, чем для доллара. Кроме постоянного инфляционного давления рубль периодически испытывает скачкообразную девальвацию, которая особенно вероятна в ситуациях неустойчивости финансовых рынков. Причем влияние на курс рубля к доллару оказывают события не только в России, но и внешние эффекты, такие, например, как текущая нестабильность в Европе, проблемы Кипра и т.п.

Если не говорить о совсем критических ситуациях наподобие 1998 года, то такие события могут приводить к относительно небольшим скачкам рубля, которые, тем не менее, существенно снижают эффективную ставку, получаемую инвестором по рублевой инвестиции по отношению к долларовой. В результате может повториться ситуация 2008 года, когда рублевые депозиты при пересчете на доллары фактически принесли доходность даже ниже, чем вклады непосредственно в долларах.

Означает ли это, что нужно сразу конвертировать свои средства в доллары и размещать под относительно невысокие ставки? Нет. Рост доллара к рублю – совершенно не обязательное явление и происходит отнюдь не непрерывно. На практике это часто приводит к тому, что инвестируя в долларах, мы получаем низкую ставку, а затем, снимая деньги и обменивая их в рубли, за счет этой самой низкой ставки да плюс еще расходов на конвертацию, обнаруживаем, что существенно отстали от классических рублевых вкладов. Кроме того, доллар по отношению к рублю может еще и снижаться: например, с июня прошлого года до марта текущего доллар опустился по отношению к рублю на 7% . Получается, что долларовый вклад в таких условиях мог бы принести прямой убыток, даже с учетом выплаты процентов.

Итак, нам нужен продукт, который с одной стороны позволил бы получать хорошую рублевую ставку, а с другой стороны – был бы защищен от резких скачков доллара по отношению к рублю. И вот здесь на помощь инвестору приходит такая категория финансовых инструментов, как структурные продукты.

Большинство структурных продуктов построены по схеме совмещения инструмента fixed income (к примеру, депозита) и инструмента срочного рынка либо их комбинации (опционы пут, колл и т.д.). В продуктах с полной защитой первая часть позволяет сохранить капитал и гарантированно получить обратно инвестированную сумму к дате погашения структурного продукта, а вторая часть использует преимущества срочного рынка для максимизации дохода, получаемого от роста (или от падения) цены (значения) выбранного инвестором базисного актива.

Досье «ЗР»

Продукт имеет несколько возможных вариантов, выше описан следующий вариант условий: срок 3 месяца, минимальная ставка 10% годовых, при преодолении курсом USD\RUR порога в +5% ставка - 15% годовых*. Сумма для размещения - не менее 1 млн рублей и не более 5 млн рублей. Услуга предоставляется новым клиентам, ранее не обслуживавшимся в компании БКС.

* 15% годовых в рублях от инвестированной суммы в случае выполнений условия продукта (2), при сроке инвестирования 3 месяца и пороговом значении 1 равному курсу последней сделки по инструменту USDRUB_TOM на валютном рынке ОАО Московская Биржа +5%.

Структурный продукт - срочный внебиржевой контракт. Базисный актив - официальный курс доллара США по отношению к рублю РФ, установленный ЦБ РФ. Минимальная сумма инвестирования 1 000 000 рублей. Максимальная сумма инвестирования 5 000 000 рублей.

** Пороговое значение 1 - установленное клиентом значение на момент подачи поручения на заключение контракта, которое соответствует курсу последней сделки по инструменту USDRUB_TOM на валютном рынке ОАО Московская Биржа (далее – «курс сделки»), увеличенному на 3% или 5%, в зависимости от выбора клиента.

*** Пороговое значение 2 - показатель курса доллара США по отношению к рублю РФ в размере 1 000 000 рублей РФ за 1 доллар США.

Условия продукта: (1) в случае если на дату исполнения продукта значение базисного актива, будет ниже порогового значение 1 либо выше порогового значения 2, то клиенту возвращается инвестированная сумма (в рублях), а также выплачивается ставка 10 % годовых; (2) в случае если на дату исполнения продукта значение базисного актива будет выше порогового значения 1 и ниже порогового значения 2 то клиенту возвращается инвестированная сумма (в рублях), а также выплачивается ставка, в зависимости от условий, зафиксированных при подаче поручения на заключение контракта: при «курсе сделки» +3% на 1 мес. – 14% годовых; при «курсе сделки» +5% на 1 мес. – 16% годовых; при «курсе сделки» +3% и на 3 мес. – 13% годовых; при «курсе сделки» +5% на 3 мес. – 15% годовых; при «курсе сделки» +3% на 6 мес. – 12% годовых; при «курсе сделки» +5% на 6 мес. – 14% годовых.

Предложение осуществляется в рамках рекламной акции, проводимой ООО «Компания БКС» в период с 15.04.2013 г. по 30.06.2013 г. (включительно). Клиент дополнительно несет расходы по уплате брокерской комиссии в размере 0,059% либо 0,118% в зависимости от наличия/отсутствия ручательства БКС за контрагента, а также расходы по уплате налогов. Участником акции является тот, кто в период акции заключил генеральное соглашение с ООО «Компания БКС». Количество заключаемых в рамках Предложения контрактов ограничено. Один участник акции в рамках Предложения может заключить только один контракт. Подробнее об условиях проведения рекламной акции, правилах проведения акции, количестве контрактов, сроке, месте, порядке подаче подачи поручений на заключение контрактов можно узнать на сайте www.bcspremier.ru, в офисах ООО «Компания БКС» и по телефону горячей линии 8-800-500-40-40.

Предложение действительно для клиентов, заключивших генеральное соглашение с ООО «Компания БКС» после 1 апреля 2013 года. Условия действительны на 15.04.2013 г.

ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

На правах рекламы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.