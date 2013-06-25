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Инвестиции: на что сделать ставку дальневосточному инвестору?
На сегодняшний день представлен довольно широкий спектр возможностей в области инвестирования. Кроме того, специалисты предоставляют консультации, семинары и курсы, чтобы помочь инвесторам разобраться. Мы задали вопрос экспертам: какие рынки сегодня привлекательны для российского (дальневосточного) клиента - рынки России, Европы, США и других экономически развитых стран, развивающихся стран?
Наталья БАРДИНА,
генеральный директор
ООО «ФК «Финам-Владивосток»:
- Если мы говорим про краткосрочную и среднесрочную торговлю, то особой фундаментальной разницы между различными мировыми торговыми площадками практически нет. Основной вопрос - ликвидность, но его стоит решать в привязке к размеру депо, которым располагает трейдер. Чем более долгосрочная стратегия, тем больше возможный размер депозита, который можно будет оборачивать на многих площадках. Самый большой выбор инструментов, между которыми нет корреляции, наблюдается, конечно, на NYSE и CME. Но в то же время торговля там приспособлена для инвесторов, у которых имеются значительные финансовые ресурсы (из-за большой стоимости одного лота часто возникают проблемы с диверсификацией небольшого портфеля).
Тимофей БАРАНОВ,
директор Представительства
в г. Владивостоке ОАО «Брокерский дом «Открытие»:
- Однозначно - биржевой валютный рынок. Брокерский дом «Открытие» предоставляет возможность покупки-продажи валюты на биржевом рынке по биржевому курсу с последующим выводом купленной валюты на свой валютный счет в банке.
Во-вторых, еврооблигации, т.к. номинированы в долларах США или евро, эмитент - российская компания, приобретать можно через российского брокера. Доходность в валюте - 7-8% годовых. В-третьих, продукты с защитой капитала: доходность зависит от изменения рыночной цены на актив, риск убытков ограничивается инвестором либо может быть полностью исключен.
Брокерский дом «Открытие» предлагает доступ на зарубежные рынки США, Великобритании, Германии, Франции, Голландии, Гонконга. Необходим статус квалифицированного инвестора и желание открывать новые горизонты.
Роман ТЮРИКОВ,
начальник отдела по обслуживанию на финансовых рынках Приморского отделения
ОАО «Сбербанк России»:
- Инвесторы выбирают различные варианты инвестирования, интерес к западным рынкам присутствует, но большая часть инвесторов предпочитает работать с акциями первого эшелона российских компаний. Причина выбора российских компаний - доступность информации о компании, простота и скорость расчетов, требования к инвесторам со стороны брокеров.
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