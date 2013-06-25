Заработать на инвестициях приморцы могут и в летний период

Летние месяцы на финансовых рынках всегда оказываются одними из самых интересных в году, отмечают эксперты. На фоне снижения торговой активности обычно происходят интересные движения и, естественно, образуются разворотные точки, которые грамотный инвестор может использовать для набора или, наоборот, ликвидации своих позиций.

Вариантов инвестирования на лето-2013 опрошенные «ЗР» эксперты предложили немало. Несмотря на нисходящие тенденции на фондовом рынке в летний период, заработать можно. Для этого необходимо лишь определиться с риском, на который готов пойти инвестор, и подобрать стратегию.

«При частных инвестициях каждый инвестор сам выбирает оптимальное соотношение риск/доходность исходя из своих личных предпочтений, - рассказывает генеральный директор ООО «ФК «Финам-Владивосток» Наталья БАРДИНА. - В зависимости от выбранной стратегии инвестирования, биржевые инструменты можно комбинировать между собой с учетом желаемой доходности и возможных финансовых рисков. Некоторые инвесторы выбирают консервативные стратегии, предпочитая риску надежность. Для этого они инвестируют в «голубые фишки», основное конкурентное преимущество которых - уверенность в том, что завтра эти компании не обанкротятся и стоимость акций не станет равна нулю, - сочетается с высокой потенциальной доходностью. Другие инвесторы предпочитают использовать агрессивные стратегии, которые подразумевают доходности в сотни процентов годовых. Для них существует срочный рынок, который включает в себя фьючерсные и опционные контракты (наиболее сложные и высокодоходные инструменты).

Если говорить о стратегиях с малым риском, то в первую очередь стоит обратить внимание на долговой рынок, в особенности на государственные займы или корпоративные облигации ведущих российских компаний, отметила Наталья Бандина. Эти инструменты сейчас обладают неплохой ликвидностью и могут оказаться тихой гаванью при дальнейшем ухудшении экономической конъюнктуры в мире. Для увеличения потенциальной доходности можно разбавить портфель бумагами мелких эмитентов, которые обладают хорошими бизнес-показателями, но пока не являются признанными заемщиками на долговом рынке (к примеру, бумаги банка «Тинькофф.Кредитные Системы» или «КАМАЗа»).

«Дальнейшей диверсификации портфеля можно достигнуть покупкой швейцарского франка и американского доллара (так мы обезопасим себя от снижения курсовой стоимости рубля, ведь российские облигации торгуются в национальной валюте). Если говорить про фондовый рынок, то я бы рекомендовала небольшую часть портфеля держать в бумагах наиболее качественных компаний в своих секторах или лидеров своих отраслей и демонстрирующих хорошую динамику финансовых показателей. К примеру, в акциях «Магнита», «ВСМПО-АВИСМА», «МегаФона», «Э.ОН Россия», - продолжила генеральный директор ООО «ФК «Финам-Владивосток».

Для тех, кто не привык рисковать, в такой период могут быть интересны ПИФы облигаций, потребительского сектора, депозиты в иностранной валюте, отмечает начальник отдела по обслуживанию на финансовых рынках Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Роман ТЮРИКОВ. А директор Представительства в г. Владивостоке ОАО «Брокерский дом «Открытие» Тимофей БАРАНОВ советует обратить внимание на доллар и продукты с защитой капитала, так как вероятно ослабление рубля.

Поскольку фондовые рынки становятся все менее предсказуемыми в силу нестабильности мировой финансовой системы, эксперты «БКС Премьер» рекомендуют обратить внимание на инвестиционные структурные продукты, которые позволяют хорошо заработать на росте активов и полностью сохраняют капитал инвестора в случае падения.

«Подобные продукты очень просты в понимании, - отметил начальник отдела продаж «БКС Премьер» во Владивостоке Евгений КАСКОВ. - До 90% и выше денежных средств клиента размещаются в известные и надежные финансовые продукты, такие как депозиты и/или облигации, а на оставшуюся часть покупается актив с высоким риском - фьючерсный контракт или опцион. Если все идет согласно прогнозам клиента, то удается заработать и на процентах по депозиту, и на рискованных опционных контрактах. Иначе, проценты по депозиту полностью или частично перекрывают убытки от фьючерсов или опционов и инвестор практически ничего не теряет. Вся прелесть структурных продуктов в том, что инвестор сам выбирает для себя уровень риска стратегии, ее сроки и сектор инвестиций (акции компаний РФ, акции США, недвижимость США, нефть, золото, продукты питания)».

Но какими бы ни было желание заработать летом, желание отдохнуть, как правило, сильнее. Однако сейчас совместить отдых и торговлю на бирже - дело нетрудное. Более того, если не хочется самостоятельно «под пальмой» работать, можно «попросить» поработать специалиста.

«Интернет-трейдинг давно сделал возможным совмещать торговлю на бирже и отдых под пальмой, - говорит директор филиала «БКС Премьер» во Владивостоке Алексей ИСАКОВ. - Сегодня инвестору лишь стоит открыть брокерский счет, завести деньги и установить биржевой терминал на ноутбук или iPad. Тем не менее отдых и торговля на бирже не всегда являются совместимыми процессами. Успешная торговля на бирже - это не развлечение, а серьезная работа, поэтому мы предлагаем доверить этот процесс профессионалам нашей компании, которые успешно торгуют на бирже уже десятки лет. Услуга «Персональный брокер» как раз и заключается в том, что клиент может быть в любой точке мира и заниматься всем, чем может, а брокер ищет самые интересные идеи на бирже и предлагает их клиенту по звонку. Для совершения сделки по телефону нужно лишь согласие клиента».

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.