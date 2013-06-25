Опасения по поводу Китая не дают рынкам расти

Российский рынок безуспешно пытался организовать день роста.

Российский рынок вчера пытался организовать день роста, но ему это совсем не удалось и ММВБ теряет 0,48%. Основной причиной данной невыразительной динамики являются опасения связанные с ликвидностью банков Китая. Накануне Народный банк Китая предупредил банки о необходимости усиления контроля над их собственной ликвидностью, потому что ранее из-за недостатка кредитных средств наблюдался резкий рост ставок краткосрочного заимствования средств на межбанковском рынке. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Нефтяные котировки в ходе вчерашней торговой сессии благополучно отскочили от отметки в 100 долларов за баррель и прибавили 0,1%. Данный момент позитивно влияет на стоимость российской валюты и фондового рынка.

Среди важных событий стоит отметить структурные преобразования в правительстве РФ. На должность главы ЦБ сегодня заступает Эльвира Набиуллина, Улюкаев с 24 июня назначен министром экономического развития, а Андрей Белоусов назначен помощником президента.

В свою очередь статистики сегодня практически нет, и стоит выделить лишь данные по экономике Германии. Индекс настроений в деловых кругах страны в июне вырос до 105,9 пунктов, что совпало с ожиданиями аналитиков.

В лидерах роста компании энергетического сектора во главе с ФСК ЕЭС (+1,7%), ОГК-5 (+1,7%) и Россетями (+1,4%). При этом МРСК Северо-Запада выплатит дивиденды в размере 0,016 копейки на обыкновенную акцию, а ТГК-14 выплачивать дивиденды за 2012 год, вероятно, не будет.

В лидерах снижения банк Возрождение (-4,9%), Белон (-2,8%) и Ростелеком (-2,4%).

ZRPRESS.ru, Владивосток.