Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Опасения по поводу Китая не дают рынкам расти
Российский рынок безуспешно пытался организовать день роста.
Российский рынок вчера пытался организовать день роста, но ему это совсем не удалось и ММВБ теряет 0,48%. Основной причиной данной невыразительной динамики являются опасения связанные с ликвидностью банков Китая. Накануне Народный банк Китая предупредил банки о необходимости усиления контроля над их собственной ликвидностью, потому что ранее из-за недостатка кредитных средств наблюдался резкий рост ставок краткосрочного заимствования средств на межбанковском рынке. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:
Нефтяные котировки в ходе вчерашней торговой сессии благополучно отскочили от отметки в 100 долларов за баррель и прибавили 0,1%. Данный момент позитивно влияет на стоимость российской валюты и фондового рынка.
Среди важных событий стоит отметить структурные преобразования в правительстве РФ. На должность главы ЦБ сегодня заступает Эльвира Набиуллина, Улюкаев с 24 июня назначен министром экономического развития, а Андрей Белоусов назначен помощником президента.
В свою очередь статистики сегодня практически нет, и стоит выделить лишь данные по экономике Германии. Индекс настроений в деловых кругах страны в июне вырос до 105,9 пунктов, что совпало с ожиданиями аналитиков.
В лидерах роста компании энергетического сектора во главе с ФСК ЕЭС (+1,7%), ОГК-5 (+1,7%) и Россетями (+1,4%). При этом МРСК Северо-Запада выплатит дивиденды в размере 0,016 копейки на обыкновенную акцию, а ТГК-14 выплачивать дивиденды за 2012 год, вероятно, не будет.
В лидерах снижения банк Возрождение (-4,9%), Белон (-2,8%) и Ростелеком (-2,4%).
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Новости тематики
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- На Русском откроют криптовалютную ферму
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
- Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
- Школа №13 стала опорной школой для Банка России
- Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
- Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"
- Горячая линия о назначении пенсий будет проведена в Приморье
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством