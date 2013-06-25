Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Поставки СПГ с дальневосточных заводов начнутся в 2019 году
Роснефть подписала соглашение о строительстве СПГ завода на Дальнем Востоке.
В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Роснефть подписала соглашение о строительстве СПГ завода на Дальнем Востоке, а также заключила ряд контрактов на поставку СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с 2019 года, сообщает Интерфакс.
Подписано соглашение с ExxonMobil по строительству СПГ-завода на Дальнем Востоке. Роснефть и ExxonMobil определят дальнейшие шаги по проекту строительства СПГ-завода на Дальнем Востоке до конца 2013 г.
Соглашение с Vitol по закупкам СПГ. В рамках соглашения Vitol станет стратегическим покупателем СПГ с нового проекта Роснефти на Дальнем Востоке. Поставки будут осуществляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и начнутся в 2019 г.
Кроме того, поставки СПГ в Японию могут начаться в 2019 г. Роснефть подписала соглашения с Marubeni и SODECO о поставках СПГ, начиная с 1 квартала 2019 года. Роснефть планирует осуществить поставки в объеме 1.25 млн т СПГ в год.
Специалисты фондового рынка прогнозируют рост дивидендов. Взгляд БКС: Роснефть имеет возможность повысить дивиденды (на $1 млрд в год), однако мы не ожидаем, что компания пойдет на такой шаг по собственной инициативе.
«Оценка затруднена без конкретных параметров соглашений. Для сравнения, даже в случае проекта «Ямал-СПГ» НОВАТЭКа, который находится на более продвинутом этапе развития, у инвесторов сохраняется ряд вопросов и сомнений», - считает директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.
По оценкам экспертов БКС, дивидендная доходность Роснефти по итогам 2013 г. составит 3.6%, что ниже, чем у большинства сопоставимых компаний (Газпром 5.5%, ЛУКОЙЛ 6%, Газпром нефть 8%). В случае повышения коэффициента выплат до 35%, дивидендная доходность Роснефти вырастет до 5%.
Роснефть имеет возможность увеличения коэффициента дивидендных выплат в случае такого требования со стороны государства, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу компании Игоря Сечина. Минфин ранее выступил с предложением о повышении коэффициента выплат дивидендов госкомпаниями до 35% с 25% чистой прибыли по МСФО.
Новости тематики
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- На Русском откроют криптовалютную ферму
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
- Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
- Школа №13 стала опорной школой для Банка России
- Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
- Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"
- Горячая линия о назначении пенсий будет проведена в Приморье
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела