www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Поставки СПГ с дальневосточных заводов начнутся в 2019 году

25 Июня 2013, 10:01 | Владивосток

Роснефть подписала соглашение о строительстве СПГ завода на Дальнем Востоке.

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Роснефть подписала соглашение о строительстве СПГ завода на Дальнем Востоке, а также заключила ряд контрактов на поставку СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с 2019 года, сообщает Интерфакс.

Подписано соглашение с ExxonMobil по строительству СПГ-завода на Дальнем Востоке. Роснефть и ExxonMobil определят дальнейшие шаги по проекту строительства СПГ-завода на Дальнем Востоке до конца 2013 г.

Соглашение с Vitol по закупкам СПГ. В рамках соглашения Vitol станет стратегическим покупателем СПГ с нового проекта Роснефти на Дальнем Востоке. Поставки будут осуществляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и начнутся в 2019 г.

Кроме того, поставки СПГ в Японию могут начаться в 2019 г. Роснефть подписала соглашения с Marubeni и SODECO о поставках СПГ, начиная с 1 квартала 2019 года. Роснефть планирует осуществить поставки в объеме 1.25 млн т СПГ в год.

Специалисты фондового рынка прогнозируют рост дивидендов. Взгляд БКС: Роснефть имеет возможность повысить дивиденды (на $1 млрд в год), однако мы не ожидаем, что компания пойдет на такой шаг по собственной инициативе.

«Оценка затруднена без конкретных параметров соглашений. Для сравнения, даже в случае проекта «Ямал-СПГ» НОВАТЭКа, который находится на более продвинутом этапе развития, у инвесторов сохраняется ряд вопросов и сомнений», - считает директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.

По оценкам экспертов БКС, дивидендная доходность Роснефти по итогам 2013 г. составит 3.6%, что ниже, чем у большинства сопоставимых компаний (Газпром 5.5%, ЛУКОЙЛ 6%, Газпром нефть 8%). В случае повышения коэффициента выплат до 35%, дивидендная доходность Роснефти вырастет до 5%.

Роснефть имеет возможность увеличения коэффициента дивидендных выплат в случае такого требования со стороны государства, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу компании Игоря Сечина. Минфин ранее выступил с предложением о повышении коэффициента выплат дивидендов госкомпаниями до 35% с 25% чистой прибыли по МСФО.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: Роснефть  международное сотрудничество  минфин  дивиденды  СПГ  рынки  Япония  ПМЭФ  АТР  БКС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru