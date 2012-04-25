Время рассмотрения заявки на кредитку от Сбербанка минимально

Пожалуй, каждый человек мечтает всегда иметь в кошельке деньги на случай непредвиденных расходов, однако откладывать их получается не всегда. Просить в долг у знакомых, чтобы побаловать себя новым платьем или туфлями, тоже не очень удобно. Поэтому лучше всего приобрести кредитную карту, которой можно расплачиваться в любое время и в любом месте, не имея при себе нужную сумму наличных. К тому же с кредиткой никому не придется объяснять, на что вы собираетесь потратиться.

Всегда с тобой

С кредитной картой Сбербанка России в вашем кармане всегда будет нужная сумма, которой легко можно воспользоваться в любой ситуации. Получив «кредитку», больше не придется волноваться, что денег не хватит для оплаты счета в ресторане или незапланированной покупки в магазине. Также заветная карточка выручит в любой экстренной ситуации, будь то внезапная поломка автомобиля или компьютера - кредиткой можно расплатиться за товар или услугу здесь и сейчас, а погасить долг перед банком в любое удобное время после. Оформить кредитную карту Сбербанка очень легко. Время рассмотрения заявки на кредитку минимально - всего три рабочих дня.

Для тех, кто получает зарплату на карту Сбербанка, получить кредитную карточку еще проще - для ее оформления нужен только паспорт. Однако, став обладателем кредитки, вы сразу получаете ощутимые преимущества. Самое главное - это возможность безвозмездно тратить деньги в течение 50 дней. Это очень удобно! Не нужно каждый раз оформлять кредит - необходимый запас денег всегда с вами на карточке.

И целого мира мало

Для путешественников кредитка тоже незаменима. Можно не волноваться по поводу конвертации валюты - при оплате товаров или услуг кредитной картой, все происходит автоматически. Именно поэтому кредитные карты Сбербанка очень удобны и в поездках за рубеж. В некоторых странах российские рубли даже не принимают к обмену, да и банки работают не круглосуточно, поэтому в чужой стране кредитка «для подстраховки» необходима вдвойне.

Путешествуя по миру с картой Сбербанка, можно не тратить время в обменных пунктах, а наслаждаться поездкой, ни о чем не беспокоясь. К тому же наличие кредитки освобождает от необходимости декларирования денежных средств на границе. Впрочем, картой удобно пользоваться и в поездках по России. Ей можно рассчитаться за авиа- и железнодорожные билеты, оплатить забронированный номер в гостинице. Кроме того, кредитки принимают практически в любом кафе, ресторане, отеле, туристическом центре и пункте проката автомобилей.

Важные детали

Пользоваться кредиткой не только удобно, но и безопасно: в случае потери ее можно легко заблокировать. Владельцам карты больше не нужно носить с собой крупные суммы наличных и постоянно испытывать тревогу за эти деньги.

Использовать всю сумму кредитной карты сразу совсем не обязательно. Если нет необходимости, картой можно не пользоваться. Задолженность возникает лишь с момента первой оплаты. И до истечения беспроцентного периода кредиткой можно смело расплачиваться. Погашать задолженность можно по собственному желанию: частями или полностью. После полного погашения задолженности кредит возобновится.

Кстати, сейчас Сбербанк предлагает уникальные условия оформления «золотых» кредиток для клиентов, получающих заработную плату в Сбербанке (карта может быть оформлена клиенту, для которого уже рассчитан предодобренный кредитный лимит). Комиссия за годовое обслуживание отменена по всем* «золотым» кредитным картам, кроме карт Visa Gold Аэрофлот и MasterCard Gold МТС. «Золотые» кредитки имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными картами. У них повышенный кредитный лимит, а также больший лимит на снятие наличных. «Золотые» кредитки предполагают также бесплатный «Мобильный банк».

Информацию об операциях по кредитной карте можно отследить через «Сбербанк ОнЛ@йн» или «Мобильный банк». Эти системы позволяют управлять своими финансами дистанционно, не посещая отделения банка, что очень экономит время. «Сбербанк ОнЛ@йн» имеет высокую степень защиты, поэтому работа с собственным счетом в интернете становится безопасной. Тут же можно перевести наличные на кредитную карту для погашения долга, к примеру, с собственной зарплатной карты Сбербанка. Наличные средства всегда можно внести на кредитку через многочисленные терминалы Сбербанка России по всей стране. А получить ответы на все вопросы по кредиткам можно в круглосуточном информационном контактном центре Сбербанка по телефону 8 800 555 5550.

*Комиссия за годовое обслуживание отсутствует по картам Visa Gold-ТП1, MasterCard Gold-ТП1, Visa Gold «Подари жизнь»-ТП1. Кредитные карты Visa «Подари жизнь» - это совместный проект Сбербанка с благотворительным Фондом «Подари жизнь». С ее помощью вы помогаете детям, которые особенно в этом нуждаются. После каждой вашей покупки в фонд «Подари жизнь» будет перечисляться пожертвование в размере 0,3% от потраченной суммы. К примеру, расплатившись картой на 1000 рублей, 6 рублей вы перечислите на счет фонда. Кроме того, Сбербанк России за счет своих доходов каждый раз будет перечислять в Фонд точно такую же сумму. «Очень многие люди хотят помогать детям, но не все понимают, как это сделать. С помощью новой карты оказывать такую помощь стало гораздо проще. Люди идут в магазин, совершают покупки и одновременно делают очень важное и доброе дело», - отмечает соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан ХАМАТОВА.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30 августа 2010 года. На правах рекламы.

Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".