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Промсвязьбанк меняет статус владивостокского филиала
25 Апреля 2012, 01:28 | Владивосток
Федеральные банки продолжают оптимизировать региональную систему.
Как стало известно «ЗР», Промсвязьбанк переводит Владивостокский и Благовещенский филиалы в статус операционных офисов Дальневосточного филиала, базирующегося в Хабаровске.
"Золотой Рог".
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