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Банк "Приморье" готовится покорять Москву и Хабаровский край
У руля одной из ведущих кредитных организаций региона встала Ирина Кочубей. Теперь уже бывший председатель правления Сергей Богдан возглавил совета директоров банка "Приморье".
Ирина КОЧУБЕЙ с 2004 года занимала должность первого заместителя председателя правления и отвечала за работу департамента обслуживания клиентов.
Акционеры банка "Приморье" на внеочередном собрании 20 февраля досрочно прекратили полномочия совета директоров, избранного на годовом собрании 28 июня, и избрали новый состав совета.
В совет директоров, состоящий из 7 человек, переизбраны генеральный директор ЗАО "Дальинвестгрупп" Савелий ПОНОМАРЕНКО, директор школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виктор БЕЛКИН, председатель совета директоров ОАО "Находкинская БАМР" Сергей ПЕРЕДРИЙ и заместитель директора ООО "ЦЭММ" Маргарита ИЖОКИНА.
Вместо заведующего кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова Владимира КВИНТА, директора юридической службы банка "Приморье" Андрея БАГАЕВА и бывшего вице-спикера Законодательного собрания Приморского края Владимира МАСЛОВСКОГО в совет директоров избраны Сергей БОГДАН, профессор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Людмила ВОТИНЦЕВА и Светлана Овчарук.
Члены нового совета директоров в понедельник избрали своего председателя - им стал бывший глава правления банка Сергей Богдан.
"Сегодня прошло заседание обновленного совета директоров, на котором я был избран его председателем. Это решение было плановое. Оно обсуждалось акционерами в течение четвертого квартала прошлого года", - сообщил С.Богдан журналистам.
По его словам, в первую очередь причиной для такого решение послужили "некие имеющиеся ограничения в деятельности банка, которые необходимо было снять для того, чтобы изменить масштабы работы, увеличить объемы прибыли, а также выйти за пределы Приморского края".
"У нас есть планы по открытию офисов банка в дальневосточном регионе, в частности на территории Хабаровского края, и в Москве. Сейчас проводится организационная работа в этом направлении", - сказал Сергей Богдан.
Первый офис банка "Приморье" в Москве может быть открыт в конце 2014 года - начале 2015 года.
Банк "Приморье" входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения расположены в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель.
Супруге экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Ларисе Белобровой принадлежит 52,5584% акций банка "Приморье". Компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 11,4636%, чешской CDV CZ S.R.O. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле Маляренко) - 6,274%.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Бог мой. . . В Москве?! Да уж сидели бы тут, не отсвечивали! Или у них есть железные подхваты в Центральном банке, легко отнимающем лицензии даже у таких гигантов, как Мастер-Банк?! Будет жаль. . .