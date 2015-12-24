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Первый Центр электронных сервисов открыл Сбербанк во Владивостоке
Уникальный офис для корпоративных клиентов расположился по адресу ул. Черемуховая, 7, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Центр электронных сервисов – это новый формат обслуживания корпоративных клиентов Дальневосточного Сбербанка. Все наиболее востребованные операции предприниматели смогут проводить здесь с помощью устройств самообслуживания и сервисов дистанционного банковского обслуживания.
«Первый в Приморье Центр электронных сервисов создан специально для наших корпоративных клиентов, которые ценят свое время, – рассказывает Екатерина ХЛОПОВА, начальник управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО Сбербанк. - Центр оборудован всем необходимым для быстрой и комфортной работы с современными дистанционными сервисами Сбербанка. Менеджеры и консультанты помогут предпринимателям подключить дистанционные сервисы, а также проведут индивидуальные консультации и помогут с подключением услуг».
Центр электронных сервисов открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (суббота, воскресенье – выходной) по адресу: г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 7.
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