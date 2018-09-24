Владивостокцев искупали в деньгах

Горожане воспользовались уникальной возможностью проникнуть в святая святых финансовой системы государства

22 сентября Дальневосточное Главное управление Банка России на один день открыло свои двери для жителей и гостей Владивостока. Граждане воспользовались уникальной возможностью проникнуть, так сказать, в святая святых финансовой системы государства - в одно из самых закрытых и охраняемых учреждений страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кто-то может спросить: с чего это вдруг такое, казалось бы, консервативное учреждение распахивает свои двери для взрослых и детей? А ведь не многие об этом знают, но эта акция во Владивостоке проходит уже в третий раз.





Отвечаем: наконец-то государство и его финансовые институты начали поворачиваться лицом к населению. До недавнего времени в России напрочь отсутствовала хоть какая-то практика по ликвидации финансовой безграмотности. На протяжении десятилетий новейшей истории красной нитью позора тянутся скандалы с финансовыми пирамидами, рухнувшими банками, потерянными деньгами, многомиллионными кредитами, которые невозможно вернуть. А ведь за этим стоят десятки тысяч искалеченных судеб, потери жилья, собственности, работы... И дело здесь не только в доверчивости людей. Дело в той самой пресловутой финансовой неграмотности, доставшейся нам в наследство от советского периода. Тогда финансовая система была довольно линейна - один банк, одна сберкнижка. Вроде бы и учить нечему. Но к новым реалиям люди оказались не готовы - финансовые инструменты, которые в огромных количествах начали наперебой предлагать расплодившиеся банки, союзы, кооперативы, затягивали и затягивают их в финансовые водовороты.

Конечно, постепенно ситуация выравнивается, но, к сожалению, истории про то, как мошенники сняли деньги с карты или как коллекторы выбивают долг, взятый у микрофинансовой организации, далеко не редкость.

Эксперты на разных уровнях не раз говорили: «учить деньгам» население нужно буквально с пеленок. Это должно стать неотъемлемым и с детства привычным навыком – уметь правильно обращаться с деньгами.

Но пока министерство просвещения думу думает (или не думает), ЦБ РФ решился взять на себя эту непростую, но очень важную миссию.





День открытых дверей в Дальневосточном ГУ ЦБ РФ - одно из мероприятий по обучению финансовой грамотности, в которой, не побоимся этого слова, посчастливилось принять участие и корреспонденту «Золотого Рога».

Все желающие смогли попробовать себя в роли биржевого трейдера, составить личный финансовый план и посетить экскурсию "История российских монет". Надо отметить, что к участию были приглашены и взрослые, и дети. Ребятам подготовили и предложили кукольный спектакль, конкурс рисунков на асфальте, аквагрим, поделки из денежной обрези, финансовые ребусы, арифметическую «рыбалку».





Кроме того, ребятам и взрослым было предложено пройти увлекательный квест «Кузница финансовой грамотности», где участникам нужно было посетить 5 станций. Не будем описывать все – приходите в следующем году и сами все увидите, но одна из них особенно пришлась по душе мужской половине участников. Здесь можно было надеть бронежилет, посидеть в инкассаторской машине. А в качестве задания оценить, сколько весят пластиковые контейнеры с денежной обрезью и предположить, сколько там изрезанных купюр. Как оказалось, там было 3 миллиона рублей!





И все это в прекрасной, дружественной и доброжелательной атмосфере, которую создавали сотрудники Банка России - от специалистов до охраны. Да к тому же ни один участник не остался без подарка. Ребята с собой уносили не только приобретенные знания, но и сувениры, а прошедшие квест посетители смогли сами себе или с помощью кузнеца отчеканить памятную сувенирную монету. На финансовую удачу.





Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.