Почему банкам квартиры не нужны

На рынке вкладов в перспективе - снижение процентных ставок, поэтому сейчас самое время позаботиться о сбережениях, об этом в беседе с корр. «ЗР» рассказал Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ, начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24.

В отношении кредитов же стоит соблюдать умеренность, посоветовал эксперт, особенно если речь идет не о первом на счету у клиента займе.

- Сейчас немало разговоров ведется о чрезмерной «закредитованности» населения, которая может обернуться очередным экономическим кризисом. Настолько ли серьезна данная проблема?

- Проблемы, которая послужила толчком для кризиса 2008 года в некоторых странах Европы и в США, в России, конечно же, нет. У нас все-таки не настолько глубок уровень проникновения кредитов в жизнь населения. Хотя и ситуация разнится в зависимости от вида кредитования. Например, в части потребительских кредитов наличными мы уже находимся рядом со среднеевропейским уровнем. А по кредитным картам, по ипотеке мы очень далеки от Европы и США.

При этом следует заметить, что ситуация с количеством кредитов на одного жителя в разных регионах страны отличается. Так, по кредитным нагрузкам на физических лиц лидирует Калиниградская область, Юг России. Дальний Восток в этом отношении выглядит относительно неплохо, вероятно потому, что уровень доходов дальневосточников выше, чем в среднем по стране. Тем не менее проблема чрезмерной кредитной нагрузки не настолько остра, чтобы говорить о каком-то кризисе.

- Между тем Центробанк опасается злоупотребления населением кредитами и налагает ограничения…

- Конечно. Ни одному банку не нужны просрочки по кредитам, ведь под них необходимо создавать резервы, что сильно ухудшает прибыльность банка. У нас есть целое подразделение - департамент по работе с проблемными активами, - которое прилагает немалые усилия, чтобы реализовать имущество, полученное за долги. Но банку не нужны квартиры, машины, заложенные товары на складе - банк с деньгами работает. Поэтому и просрочка не нужна. Банк должен самостоятельно регулировать уровень риска, а Центробанк должен следить за тем, чтобы банки «не расслаблялись». Это вполне адекватная практика.

Для того чтобы не допустить «проблемные» кредиты, банки создают самообучающиеся риск-системы. У меня часто спрашивают, какие уроки извлекла банковская система из кризиса 2008 года? Главный урок состоит в том, что риск-системы учли негативный опыт 2008 года и сейчас стали умнее. Хотя идеальных систем оценки риска не бывает. Помимо собственной банковской системы оценки заемщика есть Бюро кредитных историй, при помощи которых можно узнать, как заемщик вел себя в отношении с другими банками. Но не всегда вся информация поступает в Бюро кредитных историй, не всегда она бывает прозрачной. И я бы не снимал ответственности с самого заемщика, ведь человек сам должен решать, допустима ли ему дополнительная кредитная нагрузка или нет.

- Многие эксперты отмечают, что в России уровень финансовой грамотности очень невысок, соответственно, и оценить свои силы может не каждый. Бывает так, что берут пятый по счету кредит, чтобы погасить первый.

- Брать один кредит в целях погашения другого нормально, при правильном подходе это называется рефинансированием. И, кстати, в США так всю жизнь и живут, особо не переживая о своей «перекредитованности». Другое дело, что у нас люди берут не первые по счету кредиты на какие-то сиюминутные потребности без оценки соотношения своих доходов и расходов. В идеале человек должен знать все свои расходы, просчитывать доходы и делать вывод, может ли он допустить такую кредитную нагрузку.

- Так не лучше ли специалисту банка, который видит, что клиент «не потянет» еще один кредит, поступиться своим планом продаж и посоветовать клиенту не брать очередной займ?

- Надежный банк не мотивирован на валовый результат, он ориентирован на финансовые показатели. Например, конкретный продавец выдал кредит, который впоследствии клиент не вернул. Те санкции, которые будут применены к сотруднику банка за то, что он выдал человеку «плохой» кредит, будут намного серьезнее, чем те привилегии, которые он получит как продавец кредитов. Но заранее знать, вернется кредит или нет, не может никто. И тут помогает скоринг, о котором я уже говорил. Одобрение кредита не является решением одного конкретного сотрудника банка. И это хорошо, поскольку такой подход исключает и различные коррупционные схемы и позволяет более качественно оценить заемщика.

- А каков процент «плохих» ипотечных кредитов?

- Незначителен. Ответственность человека в случае с ипотечным займом намного больше, чем ответственность за кредит, взятый на телефон, потому что в случае просрочки человек теряет одну из самых важных частей своей жизни - жилье. Люди не просто боятся лишиться квартиры, они еще и понимают весь груз ответственности за подобный кредит.

Недавно мы проанализировали, как влияет на поведение людей получение кредита на приобретение недвижимости. Оказалось, что у 63% ипотечных заемщиков существенно увеличивается зарплата, люди реже меняют семейное положение, а в каждой пятой семье рождается ребенок. Еще 4% — ожидают прибавления в ближайшие месяцы. Кроме того, менее 30% сказали, что ипотечный кредит привел к тому, что семья стала себе меньше позволять. Другими словами, если семья до ипотечного кредита ездила кататься на лыжах в другую страну, с приобретением кредита семья не отказала себе в этом развлечении. То есть ипотека послужила не ограничением, а стимулом к развитию - люди стали больше зарабатывать.

- Сейчас многие банки делают ставку на развитие розничной сети, прирост точек обслуживания. Что ожидает клиентов ВТБ24?

- Мы, конечно же, планируем расширение сети. 1 ноября заканчивается процесс интеграции ТрансКредитБанка, так что сеть до конца года увеличится до 1000 офисов по всей России. Кроме того, мы будем открывать новые офисы. Также мы меняем форматы обслуживания. Например, уже сейчас наши клиенты могут приобрести пакеты услуг с более привлекательной процентной ставкой по вкладам, более выгодными кредитными решениями и обслуживанием в премиальной зоне офиса. Но это не означает, что тот, кто не приобрел пакет, получит менее качественный сервис. Таким образом, мы просто предлагаем клиенту выбрать удобный для себя формат обслуживания.

Но развивать одну только физическую сеть неправильно. В последнее время непрерывно и активно растет доля операций, совершаемых по дистанционным каналам. Это удобно и для клиента, потому что не надо тратить время на поход в банк, и специалисту в банке, который может потратить это время на те процессы, которые обязательно требуют операциониста. Поэтому дистанционными каналами обслуживания клиентов необходимо развиваться не менее активно, чем филиальной сетью.

- Какова ситуация на рынке вкладов в данный момент?

- Отслеживается четкий тренд на снижение процентных ставок по депозитам. Существенное повышение ставок было в прошлом году и в начале текущего года. А сейчас тенденция к снижению идет, во-первых, потому что начали снижаться процентные ставки по кредитам, соответственно, банкам необходимо снизить стоимость ресурсов. Во-вторых, у нас сложилась уникальная, редко встречающаяся в банковской сфере ситуация, когда процентная ставка по вкладам действительно выше, чем инфляция. Вообще, банк - самый надежный и стабильный финансовый институт, а банковский депозит - самый консервативный способ сбережения денег. И сейчас этот консервативный инструмент может принести неплохую доходность. Этим шансом необходимо пользоваться, так как в дальнейшем, я думаю, ставки по вкладам будут снижаться.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.