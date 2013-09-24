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О чем мечтает малый бизнес
На вопросы «ЗР» ответил вице-президент ОАО «Сбербанк России»
по развитию малого бизнеса Сергей БОРИСОВ
В рамках своего визита во Владивосток вице-президент ОАО «Сбербанк России» по развитию малого бизнеса Сергей БОРИСОВ успел посетить первый на Дальнем Востоке бизнес, открытый по кредиту «Бизнес-Старт», поучаствовать в открытии нового Центра развития бизнеса в городе, а также провел круглый стол на тему «Текущее состояние и перспективы развития малого бизнеса в ДВФО».
В ходе беседы с корр. «ЗР» Сергей Борисов рассказал о том, какие шаги предпринимает банк для улучшения предпринимательского климата.
- Сбербанк является одним из немногих банков, который выдает кредиты на стартапы. Почему программа «Бизнес-старт» заточена именно под открытие бизнеса по франшизе?
- По статистике выживаемость традиционного бизнеса составляет 30%, а франчайзингового - 80%. Это связано с тем, что в случае с бизнесом по франшизе начинающему предпринимателю предоставляется готовый бизнес-план, стандарты, по которым должна работать компания, отработанные методики и т.д. То есть начинающий предприниматель ограждается от тех ошибок, которые бы он мог допустить при открытии самостоятельного бизнеса, и степень риска сводится к минимуму. А для банка уровень риска имеет огромное значение. Таким образом, начинающий предприниматель, идущий по пути франчайзинга, получает готовую бизнес-модель, вместе с ней - и опыт, а франчайзер - развитую сеть.
- По пути франшизы часто идет торговая отрасль. А как же другие, не менее важные, сферы бизнеса?
- Вполне логично, что торговля как вид малого предпринимательства с минимальными вложениями и самой быстрой оборачиваемостью лидирует среди других сфер малого предпринимательства страны. Это не плохо, это показывает лишь то, что наши предприниматели жизнеспособны и умеют делать бизнес. Но, конечно же, особую важность имеет социально значимый бизнес, рынок услуг у нас предельно узок по сравнению с развитыми странами, производство нам еще развивать и развивать.
Как банк мы прекрасно это понимаем, и программа «Бизнес-старт» у нас не ограничивается лишь торговлей. Например, wellness-студия SlimClub, которую мы сейчас посетили, - это ведь социально значимый бизнес. Ведь сюда будут приходить люди для того, чтобы заботиться о своем здоровье. Франшизы по программе «Бизнес-старт» охватывают и услуги населению, и производство, и другие полезные сферы.
- К слову о производстве, которое так необходимо стране, - чем в таком сложном вопросе может помочь банк? В целом, на ваш взгляд, какие меры необходимо предпринять, чтобы предприниматели шли в эту сферу охотнее?
- Здесь неплохо было бы приложить совместные усилия и государству, и банку. Как заместитель председателя Правительственной комиссии по вопросам конкуренции малого и среднего бизнеса, я недавно выступил с предложением субсидировать предприятиям малого бизнеса половину процентной ставки по кредитам на приобретение оборудования, что дало бы колоссальный эффект для развития предпринимательства в сфере производства. В настоящий момент процентная ставка по кредитам бизнесу в среднем составляет 14-15%, и это зависит не от банков. Если государство выделит хотя бы 40 млрд рублей в специальный фонд на субсидирование процентной ставки и предприятиям, приобретающим новое оборудование, будет компенсироваться хотя бы 7-8% от процентной ставки по кредиту, предприниматели смогут работать эффективнее, конкурировать между собой, трудоустраивать молодых специалистов, появится спрос на образование и т.д. В итоге эти 40 млрд вернутся государству с лихвой: за счет налогов, уплаченных этими успешными производствами.
Производство у нас сейчас живет не благодаря, а вопреки. У нас совершенно не развита традиция субконтракта, когда крупные предприятия дают малым компаниям заказы на конкурсной основе. Мы все время ищем в стране «золотой рецепт» для производства инноваций и забываем, что инновация - продукт конкурентной борьбы. Владелец производства и рад бы купить себе новое оборудование, которые поможет сократить издержки, повысить эффективность, вывести продукцию на новый уровень качества, но средства не позволяют. Была бы возможность, этот предприниматель боролся бы за свою нишу, привлекая в союзники и науку, и те самые инновации, которых все так ждут.
- Одни «дешевые» кредиты ситуацию ведь не спасут?
- Естественно. Бизнесу нужны не просто места для выдачи денег, но и специализированные площадки для общения с коллегами, обмена опытом, места, где они могли бы послушать специалистов, узнать что-то новое для себя, полезное. Именно поэтому в стране уже открыто 168 центров развития бизнеса, где проводятся обучающие семинары, организовываются трансляции лекций со специалистами самого высшего уровня. Еще федеральный проект - «Деловая среда», где собрано максимально возможное количество полезных материалов, мастер-классов, программ для бизнеса.
Вполне очевидно, что мер, принимаемых государством, для развития малого бизнеса, тем более производственного, недостаточно. Те деньги, которые выделяются на поддержку предпринимательства, - капля в море. И эта «капля» еще делится надвое: центр выделяет деньги в пропорциях 50:50, 70:30. А регионы, видя что даже 30% от суммы субсидии они выделить не могут, отказываются и от этих денег. Потенциал российских предпринимателей не раскрыт, мы только в начале пути к сильному отечественному производству и всесторонне развитому малому бизнесу.
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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