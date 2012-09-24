Райффайзенбанк: от вложений в драгметаллы, лучше воздержаться

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября, ZRPRESS. В рамках онлайн-конференции "Экономика России: факторы риска", состоявшейся на сайте Райффайзенбанка, макроаналитик Мария ПОМЕЛЬНИКОВА ответила на многочисленные вопросы журналистов региональных изданий.

Лейтмотивом беседы стали ближайшие перспективы российской экономики, учитывая кризисные явления, рост инфляции, нестабильность валютного курса. Отраслевые аналитики Raiffeisen Research не ожидают значительного падения нефтяных котировок. При условии отсутствия новых нефтяных шоков, Россию, скорее всего, ожидают скромные, но стабильные темпы роста ВВП (2,5-4%). При этом состояние российской экономики от других развивающихся стран выгодно отличает низкий уровень долга (внешний долг около 29% ВВП, госдолг — 10% ВВП) и наличие "подушки безопасности" в виде внушительных валютных резервов и суверенных фондов. "ЗР" как информационный партнер мероприятия также получил следующие разъяснения:

Яна Вячеславовна МАЛЬЦЕВА, обозреватель ИК "Золотой Рог", Владивосток:

- Как Вы полагаете, грядет вторая волна кризиса, и как предлагают некоторые, самое время приобретать драгметаллы? Или никакой финансовый кризис России не грозит в принципе?

Мария Помельникова, макроаналитик Райффайзенбанка:

- От вложений в драгметаллы, как мы полагаем, лучше воздержаться, учитывая, что отдача от роста стоимости ключевых драгметаллов в последнее время уже начала сокращаться, что может быть следствием "перегретости" этих рынков. Финансовый кризис вторичен, первичны риски падения цен на нефть. При стабильной и высокой цене на нефть риски финансовой системы сводятся к способности госсектора (ЦБ, Казначейства РФ, Минфина) к своевременному обеспечению рынка необходимым объемом рефинансирования, а госсектор обладает достаточным для этого запасом ресурсов и инструментов.

Ознакомиться с полным текстом онлайн-конференции "Экономика России: факторы риска" можно на официальном сайте ЗАО "Райффайзенбанк" по ссылке

http://www.raiffeisen.ru/about/pr/conference/20120918/

«Золотой Рог».