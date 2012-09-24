Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Райффайзенбанк: от вложений в драгметаллы, лучше воздержаться
ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября, ZRPRESS. В рамках онлайн-конференции "Экономика России: факторы риска", состоявшейся на сайте Райффайзенбанка, макроаналитик Мария ПОМЕЛЬНИКОВА ответила на многочисленные вопросы журналистов региональных изданий.
Лейтмотивом беседы стали ближайшие перспективы российской экономики, учитывая кризисные явления, рост инфляции, нестабильность валютного курса. Отраслевые аналитики Raiffeisen Research не ожидают значительного падения нефтяных котировок. При условии отсутствия новых нефтяных шоков, Россию, скорее всего, ожидают скромные, но стабильные темпы роста ВВП (2,5-4%). При этом состояние российской экономики от других развивающихся стран выгодно отличает низкий уровень долга (внешний долг около 29% ВВП, госдолг — 10% ВВП) и наличие "подушки безопасности" в виде внушительных валютных резервов и суверенных фондов. "ЗР" как информационный партнер мероприятия также получил следующие разъяснения:
Яна Вячеславовна МАЛЬЦЕВА, обозреватель ИК "Золотой Рог", Владивосток:
- Как Вы полагаете, грядет вторая волна кризиса, и как предлагают некоторые, самое время приобретать драгметаллы? Или никакой финансовый кризис России не грозит в принципе?
Мария Помельникова, макроаналитик Райффайзенбанка:
- От вложений в драгметаллы, как мы полагаем, лучше воздержаться, учитывая, что отдача от роста стоимости ключевых драгметаллов в последнее время уже начала сокращаться, что может быть следствием "перегретости" этих рынков. Финансовый кризис вторичен, первичны риски падения цен на нефть. При стабильной и высокой цене на нефть риски финансовой системы сводятся к способности госсектора (ЦБ, Казначейства РФ, Минфина) к своевременному обеспечению рынка необходимым объемом рефинансирования, а госсектор обладает достаточным для этого запасом ресурсов и инструментов.
Ознакомиться с полным текстом онлайн-конференции "Экономика России: факторы риска" можно на официальном сайте ЗАО "Райффайзенбанк" по ссылке
http://www.raiffeisen.ru/about/pr/conference/20120918/
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
- Банки приостановили прием вкладов
- Для оформления кредита сделай селфи
- Достраивать многострадальные "Хаятты" во Владивостоке вызвались Арабские Эмираты и сербы
- Во Владивостоке дети делали поделки из настоящих денег
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Альфа-банк провел бизнес-треннинг для своих клиентов во Владивостоке
- Банкиры во Владивостоке открывают свои закрома
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов