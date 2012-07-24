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Банк АТБ продлил срок выплат вкладчикам Востокбизнесбанка

24 Июля 2012, 04:33 | Владивосток

Азиатско-Тихоокеанский банк, выигравший в апреле 2011 года конкурс Агентства по страхованию вкладов на возмещение выплат клиентам Востокбизнесбанка (Владивосток), уведомил о продлении срока выплат до 29 октября 2012 года.

Выплаты осуществляются с 27 апреля 2011 года. Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что, согласно полученному реестру обязательств Востокбизнесбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму 178,5 млн рублей могут обратиться 7,2 тыс. вкладчиков.

На эти выплаты АСВ зарезервировало 181 млн рублей.

Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк «Востокбизнесбанк» 14 апреля 2011 года. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением Востокбизнесбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, отмечается в сообщении.

Кроме того, ЦБ принял решение об отзыве лицензии из-за достаточности капитала Востокбизнесбанка ниже 2%, снижения размера собственных средств ниже минимального значения, установленного ЦБ.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

Автор: Юрий Рогов
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