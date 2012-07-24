Примтеркомбанк предлагает «Свободный» вклад

Новый вклад «Свободный» предлагает «Примтеркомбанк» под 9% годовых. Период размещения средств - 367 дней. Минимальная сума первоначального взноса - 30 тыс. рублей. «Свободный» предлагает вкладчикам свободу выбора в распоряжении своими процентами. Клиенты могут либо получать ежемесячную выплату, либо выбрать капитализацию процентов по вкладу.

В числе прочих условий вклада - дополнительные вложения денежных средств во вклад без ограничения средств. Одновременно прием довложений прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада. Возможно частичное снятие денежных средств, с сохранением процентной ставки по вкладу, в пределах минимальной суммы 30 тыс. рублей. Автоматическая пролонгация не предусмотрена. Более подробную информацию по вкладу можно получить на сайте «Примтеркомбанка»: www.ptkb.ru.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».