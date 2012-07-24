Банк ВТБ увеличил финансовые показатели

Владивостокский филиал ВТБ за второй квартал 2012 года выдал предприятиям региона кредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей. Таким образом, кредитный портфель филиала ВТБ на 1 июля 2012 года достиг 15,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,3 раза.

Благодаря конкурентным условиям и расширенной линейке предложений банка по депозитным продуктам на региональном рынке привлечения ресурсов корпоративной клиентуры, филиал стабильно занимает одно из лидирующих мест. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем привлеченных срочных пассивов возрос на 51%, а остатки на текущих счетах - более чем на 2 млрд рублей. Корпоративная ресурсная база филиала на 1 июля 2012 года составила 8 млрд рублей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам управляющей филиалом банка ВТБ во Владивостоке Елены ЯКИМЕНКО, подобные результаты удалось достичь, благодаря четкой и выверенной работе сотрудников банка. «Все клиенты по-прежнему с нами, что дает импульс к последующему плодотворному и взаимовыгодному развитию», - подчеркнула Елена Якименко. Данный факт подтверждают реальные цифры - существенных изменений в структуре кредитного портфеля филиала не произошло. Основной удельный вес в портфеле приходится на предприятия оборонно-промышленного комплекса - более 80%. Вместе с тем, заемщики филиала - это крупнейшие в крае предприятия транспорта пищевой и сельскохозяйственной отраслей.

Очевидная динамика по всем направлениям развития филиала ВТБ во Владивостоке в последние годы поставила перед кредитной организацией новые и более сложные задачи, которые банк с успехом выполнил. Так, документарный портфель филиала во втором квартале 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 17% и составил более 1 млрд рублей. Одновременно по сравнению с началом 2012 года, рост документарного портфеля составил 62%. Безусловным продуктовым трендом за последние полгода совместно с банковскими гарантиями (существенная доля - 69% или 760 млн рублей выдана предприятиям пищевой промышленности) в линейке ВТБ стали гарантии возврата сумм НДС, уплаченных в бюджет.

Как заметила Ольга ШЕВЧЕНКО, заместитель начальника отдела по работе с клиентами филиала банка ВТБ в г. Владивостоке, с гарантией возврата НДС, выданной банком ВТБ, налоговая инспекция возвращает компаниям, производящим свою продукцию и услуги на экспорт, сумму НДС до камеральной проверки, что позволяет значительно ускорить оборачиваемость денежных средств предприятия, сэкономить на издержках, нормализовать денежные потоки. Клиенты филиала уже активно пользуются этим продуктом.

Рост объема конверсионных операций в филиале за 2 квартал 2012 года также существенен - 56% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Филиал ВТБ во Владивостоке провел конверсионные операции на сумму около $250 млн. Указанная динамика объясняется запуском нового продукта «Конверсия без открытия счета». Реальным преимуществом, которым филиал ВТБ наделяет клиентов, является возможность проведения операций по продаже и покупке иностранной валюты без открытия валютных и рублевых счетов банке, что позволяет бизнесу оптимизировать свои расходы. Средства после конверсии отправляются клиенту на его счет в любой российский банк без взимания комиссий за перевод и осуществление банком функций валютного контроля.

По словам Ольги Шевченко, филиал ВТБ предлагает конверсионные операции с любыми валютами. В их перечне: американские доллары, единая европейская валюта - евро, иены и юани, интерес к которым у приморского бизнеса все более возрастает. Все операции проходят день в день, в режиме реального времени. Гибкая система ценообразования позволяет компаниям осуществлять конверсию по курсу, устанавливаемому с учетом общей динамики азиатской сессии международного валютного рынка в режиме реального времени и с минимальным спрэдом. Подобная политика банка также способствует развитию сотрудничества банка с клиентами, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. В итоге во 2 квартале 2012 года филиал подписал с клиентами паспортов сделок по валютным операциям на сумму более $ 315 млн, что выше аналогичного показателя 2011 года на 37%.

Кстати, большой интерес для российских предпринимателей представляет развитие сети банка ВТБ - в частности, филиал ВТБ в Шанхае. На сегодняшний день ВТБ - единственный российский банк, имеющий филиал в Китае. В июле шанхайский филиал получит «юаневую лицензию» и станет полноценной банковской структурой на территории КНР, которая сможет обслуживать как россиян, так и китайских партнеров наших предпринимателей. Это не только увеличит скорость расчётов, но и позволит значительно упростить банковские процедуры, снизить риски бизнеса.

«Владивостокский филиал продолжает динамично развиваться, что подтверждают результаты его работы во втором квартале 2012 года, и планирует дальше наращивать объемы бизнеса, при этом повышая качество обслуживания и внедряя новые продукты для клиентов», - подвела итог управляющая филиалом банка ВТБ Елена Якименко. Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».