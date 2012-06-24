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Акции FESCO имеют высокий потенциал роста
ВЛАДИВОСТОК, 21 июня, ZRPRESS. Диверсифицированный частный холдинг «Сумма» подписал соглашение с компанией «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова по покупке доли в FESCO. В периметр сделки входят 56%-ная доля Промышленных инвесторов и 13% казначейских акций FESCO, а вся доля в размере 69% оценивается на уровне $1,4 млрд, пишут "Ведомости".
Компания планирует сделать оферту о выкупе долей миноритарных акционеров FESCO после закрытия сделки. Аналитики ФГ БКС во Владивостоке считают, что выкуп акций FESCO – привлекательная спекулятивная идея. «Мы считаем бумаги FESCO интересной спекулятивной инвестицией, несмотря на относительно низкий free float, и ожидаем, что условия выкупа будут благоприятными для миноритариев», - говорит финансовый советник ФГ БКС во Владивостоке Анатолий Кушнирук.
Эксперт отмечает, что после выхода новости акции FESCO выросли на 30% на ММВБ. Тем не менее мы видим привлекательный потенциал роста котировок еще на 85%.
«Хотя FESCO не находится под нашим аналитическим покрытием, мы считаем акции компании привлекательной спекулятивной инвестицией и устанавливаем тактическую рекомендацию «покупать»», - советует лектор ФГ БКС во Владивостоке Роман Эйдис.
«Золотой Рог».
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