Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У операционного офиса Альфа-Банка в Приморье новый руководитель
Должность Управляющего операционным офисом «Дальневосточный» (в г. Владивосток) хабаровского филиала Альфа-Банка занял Юрий ХИТЕЕВ. Он будет курировать коммерческие операции с корпоративными клиентами в регионе, кредитование и кредитную политику, а также торговое, структурное и проектное финансирование, лизинг и операции в сфере корпоративного кредитования, сообщает пресс-служба банка.
В сферу ответственности управляющего ОО входит и работа банка с массовым сегментом клиентов. Кроме того, Юрий Хитеев будет отвечать и за административное руководство операционным офисом. «Основная задача, которую предстоит решить, - увеличение доли рынка Альфа-Банка в Приморском крае, диверсификация кредитного портфеля операционного офиса по клиентам и отраслям, а также увеличение доли сложно-структурированных продуктов и объемов транзакционного бизнеса банка в регионе», - отметил Юрий Хитеев.
Юрий Хитеев родился в 1983 году в г. Владивостоке. В 2006 году закончил ДВГТУ по специальности «Инженер акустических приборов и систем». В 2009 году закончил ДВГУ по специальности «Финансы и кредит». В банке работает с 2006 года на различных должностях. С мая 2012 года - начальник управления по работе с крупными корпоративными клиентами филиала «Санкт-Петербургский».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Владивостокцев искупали в деньгах
- Крупный банк открыл во Владивостоке флагманский офис
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
- Банки приостановили прием вкладов
- Для оформления кредита сделай селфи
- Достраивать многострадальные "Хаятты" во Владивостоке вызвались Арабские Эмираты и сербы
- Во Владивостоке дети делали поделки из настоящих денег
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
Новости раздела
- "Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."
- Власти уже не знают, чем еще заманивать инвесторов в офшор на Русском
- Владивостокцев искупали в деньгах
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов
- Во Владивостоке можно будет поменять шаги на криптовалюту
- Крупный банк открыл во Владивостоке флагманский офис
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Рыбаки Приморья и жители притоков Амура остались без осенней кеты
- В суд ушло громкое дело о хищении 180 миллионов
мальчика в "шортиках" поставили. . . на оклад в 50 т. р. , молодцы. Экономят на всем.