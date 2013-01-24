У операционного офиса Альфа-Банка в Приморье новый руководитель

Должность Управляющего операционным офисом «Дальневосточный» (в г. Владивосток) хабаровского филиала Альфа-Банка занял Юрий ХИТЕЕВ. Он будет курировать коммерческие операции с корпоративными клиентами в регионе, кредитование и кредитную политику, а также торговое, структурное и проектное финансирование, лизинг и операции в сфере корпоративного кредитования, сообщает пресс-служба банка.

В сферу ответственности управляющего ОО входит и работа банка с массовым сегментом клиентов. Кроме того, Юрий Хитеев будет отвечать и за административное руководство операционным офисом. «Основная задача, которую предстоит решить, - увеличение доли рынка Альфа-Банка в Приморском крае, диверсификация кредитного портфеля операционного офиса по клиентам и отраслям, а также увеличение доли сложно-структурированных продуктов и объемов транзакционного бизнеса банка в регионе», - отметил Юрий Хитеев.

Юрий Хитеев родился в 1983 году в г. Владивостоке. В 2006 году закончил ДВГТУ по специальности «Инженер акустических приборов и систем». В 2009 году закончил ДВГУ по специальности «Финансы и кредит». В банке работает с 2006 года на различных должностях. С мая 2012 года - начальник управления по работе с крупными корпоративными клиентами филиала «Санкт-Петербургский».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.