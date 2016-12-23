Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"

Потерявшие популярность карты оплаты проезда будут работать только до конца января 2017 года

Банк «Приморье», контролируемый женой экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, принял решение о постепенном завершении проекта «Мой дельфин». Возможность пополнения карт будет отключена до окончания текущего года.

С апреля 2012 года по июнь 2016 года банк выпустил несколько десятков тысяч одноименных карт, с помощью которых владивостокцы могли оплачивать поездки в автобусах и услуги связи и ЖКХ в терминалах банка.

«Наш банк стал первым, кто показал жителям Владивостока преимущества использования безналичных расчетов в общественном транспорте — это, прежде всего, быстрая оплата за проезд Банк, по-прежнему, готов участвовать в развитии подобных проектов во Владивостоке: сейчас мы ведем переговоры с компанией «Городская транспортная система» о банковской поддержке новой, более современной, инфраструктуры оплаты за проезд, созданной при участии южнокорейской компании Gideon Systech. Опыт «Дельфина» и новейшие корейские технологии могут обеспечить удобную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Проект будет успешным при поддержке городской администрации», - сказал председатель правления банка «Приморье» Андрей БАГАЕВ, слова которого приводятся на сайте кредитной организации.

Клиенты банка, на чьих картах «Мой Дельфин» еще остались денежные средства, могут продолжать их использовать для расчетов в общественном транспорте, оплаты коммунальных услуг, сотовой связи и интернета в терминалах банка. Такая возможность сохранится до конца января 2017 года.

Досье «Золотого Рога»: Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Супруге экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 11,46%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,27%.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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