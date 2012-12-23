www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 57.83 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 95.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Фондовый рынок положительно реагирует на рост рейтинга Греции

23 Декабря 2012, 13:17 | Владивосток

Уровень 1485 по ММВБ снова устоял

Российский рынок сегодня уже не растет, и большинство акций торгуется вблизи уровней закрытия вторника. При этом европейские индексы прибавляют более 0,5%, фьючерс на индекс S&P500 растет на 0,25%. Подробнее в аналитике от Владивостокского филиала БКС Премьер.

Участники положительно реагируют на рост рейтинга Греции до уровня «B-» от агентства S&P. Данная новость смогла укрепить не только рынок акций, но и долговой рынок тоже. Таким образом, доходности по 10 –летним облигациям Италии, Испании и Греции вновь торгуются на минимальных значениях текущего года.

Поддерживает рынки и статистика из Германии. Индекс деловых настроений от Ifo в декабре вырос до уровня 102,4 . Напомню данный индекс формируется в результате опроса руководителей 7 тыс. предприятий промышленности, торговли и строительного сектора о текущей деловой ситуации и ожиданиях на ближайшие 6 месяцев.

Между тем заявление экс–премьера Италии пока не воспринимается участниками всерьез. Берлускони заявил сегодня, что Италия вполне может выйти из состава Еврозоны, но дополнительные полномочия для ЕЦБ в состоянии воспрепятствовать этому.

Нефть сорта Brent прибавляет 0,7% и способствует укреплению российской валюты и фондового рынка. Поводом для роста нефтяных котировок стали позитивные ожидания относительно роста запасов на складах в США.

При этом попытка взять отметку 1485 по индексу ММВБ участникам снова не удалась. Теперь, скорее всего, нас ждет небольшая коррекция от текущих уровней.

Камаз сегодня в лидерах роста и прибавляет 1,3%, на фоне хорошей отчетности по РСБУ. Выручка компании за 11 месяцев текущего года составила 106,9 млрд рублей. При этом отчетность Росинтера наоборот отразилась слабостью котировок компании. Выручка Росинтера за 9 месяцев по МСФО выросла к прошлому году на 3,6%.

В лидерах  роста сегодня Северсталь (+1,7%) , Ростелеком (+1%) и РусГидро (+0,5%), дивиденды которой к 2017 году могут превысить 25%. В лидерах снижения АвтоВАЗ (-2,4%), Белон (-1%) и ТГК-9 (-1,5%).

Позитивные факторы:

1. Рост нефтяных котировок.
2. Индекс деловых настроений в Германии.
3. Пересмотр рейтинга Греции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: рейтинг  торги  акции  валютный рынок  фондовый рынок 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru