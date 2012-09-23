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Газовикам протянули руку помощи
ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября, ZRPRESS. Минфин РФ представил новые предложения по налоговому режиму для производителей газа на 2013-2015 гг. – ставка НДПИ существенно ниже по сравнению с предложением от мая 2012 года. Свой взгляд на происходящие представили аналитики ФГ БКС во Владивостоке:
Министерство финансов России существенно смягчило свою позицию по налогообложению газовых компаний, что позитивно для Газпрома и НОВАТЭКа. Тем не менее, на наш взгляд, сохраняется неопределенность относительно ставки налога на добычу природного газа в 2014-2015 гг. Новый график более благоприятен для НОВАТЭКа, акции которого считаем наиболее привлекательной возможностью отыграть эту историю
Новые ставки налога существенно ниже предлагаемых ранее уровней. Министерство финансов России вчера представило новые предложения по изменению ставок налога на добычу природного газа для Газпрома и независимых производителей на 2П13-2015 г., которые оказались существенно ниже ранее предлагаемых ведомством уровней. В соответствии с документом, средняя ставка налога для газовых компаний в 2013 г. будет на 5-6% ниже, чем обсуждалось в мае 2012 г. В 2014 г. ставка налога будет на 11% ниже предыдущих оценок для Газпрома и на 20% – для независимых производителей газа. В 2015 г. разница между новым и предложением, озвученным в мае, более существенна: на 19% для Газпрома и на 38% для независимых производителей газа. Голосование по графику повышения НДПИ на природный газ на 2013-2015 гг., как ожидается, состоится 28 сентября 2012 г.
Основные моменты нового и ранее обсуждаемого графика повышения НДПИ на природный газ:
- Хотя различие между ставками налога, предлагаемыми сейчас и ранее, существенно в период 2014-2015 гг., за 2013 г. экономия от введения новой ставки составит около 1% от показателя EBITDA Газпрома и НОВАТЭКа.
- Новое предложение более благоприятно для независимых производителей газа, чем для Газпрома. Для них новая ставка налога в 2015 г. будет на 38% ниже предлагаемой ранее, в то время как для Газпрома новая ставка налога будет на 19% ниже обсуждаемого ранее уровня. В 2015 г. ставка налога для независимых производителей газа достигнет 70% от уровня для Газпрома.
Сохраняем позитивный взгляд на НОВАТЭК. Хотя мы положительно оцениваем решение Минфина снизить темпы повышения ставки налога на добычу природного газа в 2013-2015 гг., налоговые ставки в 2014-2015 гг. могут быть пересмотрены. Мы считаем, что наиболее интересной возможностью отыграть эту историю являются акции НОВАТЭКа, поскольку новая схема более благоприятна для независимых производителей газа. Тем не менее оптимизм инвесторов в этой связи может оказаться краткосрочным, поскольку ставка налога
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