Фондовики не видят позитива

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября, ZRPRESS. Деловая активность в производственном секторе Китая снижается, что негативно для всего спектра рисковых активов.

Несмотря на расширение программы выкупа облигаций с рынка Японией на 10 трлн иен и на выход позитивных данных с рынка жилья в США, пессимистичные настроения продолжают доминировать на глобальных рынках.

По данным лектора учебного центра ФГ БКС во Владивостоке Романа Эйдиса, основное внимание инвесторов вчера было сосредоточено вокруг ситуации с резким падением цен на нефть, ввиду усиления спекуляций на тему продолжающегося роста добычи нефти в Саудовской Аравии, сильного роста запасов нефти в США и общего замедления темпов роста мировой экономики. Между тем опубликованные сегодня утром данные, свидетельствующие о продолжении замедления деловой активности в производственном секторе Китая лишь подкрепляют доводы «медведей» о возможности дальнейшего замедления экономики Поднебесной, что в целом негативно для всего спектра рисковых активов.

«Скорее всего, на ближайших сессиях продолжится снижение аппетита к риску, однако изменить ситуацию по крайней мере на некоторое время могло бы обращение правительства Испании к EFSF/ESM и ЕЦБ за помощью», - считает эксперт.

«Золотой Рог».