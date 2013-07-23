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ВТБ кредитует город Владивосток на 300 млн рублей
3 июня ВТБ принял участие в открытом аукционе на оказание услуг по предоставлению кредитных средств для финансирования дефицита городского бюджета в сумме 400 млн рублей и был признан победителем аукциона.
В рамках заключенного по итогам аукциона муниципального контракта банк предоставил администрации кредитные средства в сумме 300 млн рублей. Заемные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета города Владивостока, что будет способствовать улучшению сбалансированности бюджетного процесса и решению ряда социальных задач.
«ВТБ намерен и в дальнейшем развивать сотрудничество с администрацией города Владивостока. В частности, ведется подготовка к участию в новых аукционах администрации, планируемых к проведению в текущем году», - отметила руководитель дирекции по Приморскому краю филиала банка ВТБ в г. Хабаровске Елена ЯКИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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