Сбербанк во Владивостоке провел вторую экскурсию по строящимся домам

Участники экскурсии познакомились еще с четырьмя строящимися во Владивостоке жилыми домами и получили консультацию по ипотечному кредитованию.

Это уже вторая подобная экскурсия, организованная Приморским отделением Дальневосточного Сбербанка. Мероприятие проводится на объектах, аккредитованных Сбербанком и подходящих для оформления ипотеки с государственной поддержкой. В этот раз ими стали: ЖК «Алые паруса», ЖК «Одиссей», ЖК «на улице Жигура, 18», ЖК «Радужный».

В ходе экскурсии участники смогли увидеть будущие жилые дома, оценить качество строительства, на месте выбрать себе подходящую квартиру и получить консультацию менеджера по ипотечному кредитованию.

«Такое мероприятие интересно тем, кто собирается купить первое собственное жилье или желает расширить жилую площадь, - отмечает Ольга КАРЛОВСКАЯ, заместитель управляющего Приморским отделением Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Экскурсия по строящимся объектам позволяет жителям Владивостока сэкономить время и в один день посмотреть несколько строящихся объектов, получить консультации застройщиков и специалистов банка по ипотечному кредитованию в одном месте. Формат встречи удобен тем, что клиенты получают максимум актуальной информации о покупке квартиры из первых рук, могут сравнить предложения на рынке строящейся недвижимости и задать интересующие вопросы, а также сразу оформить заявку на кредит».

Основные условия программы: ставка 11,9% годовых в рублях, минимальный первоначальный взнос - 20%, максимальный срок кредита - 30 лет. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Максимальная сумма кредита по программе Сбербанка составит 8 миллионов рублей для объектов, расположенных в г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московской области, для объектов Дальнего Востока и других регионов - 3 миллиона рублей. Кроме того, потребуется застраховать жизнь заемщика, произвести оценку приобретаемого объекта недвижимости, нотариально заверить необходимые документы.

Обязательное условие – жилье приобретается у застройщика (в строящемся или уже построенном доме), застройщик обязательно должен работать по 214-ФЗ об участии в долевом строительстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.