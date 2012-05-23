В ВТБ во Владивостоке произошли кадровые изменения

Елена ЯКИМЕНКО, ранее занимавшая должность управляющего Филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Владивостоке, стала во главе Владивостокского филиала ВТБ.

Руководитель департамента региональной сети - старший вице-президент банка ВТБ Чаба ЗЕНТАИ специально прибыл из Москвы во Владивосток с рабочим визитом представить нового руководителя филиала. Чаба Зинтаи поделился с журналистами и дальнейшими планами ВТБ в регионе. Сегодня идут рабочие переговоры о кредитовании Театра оперы и балета во Владивостоке.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».