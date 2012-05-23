Обладателями карты «Мой дельфин» стали более 6 тыс. владивостокцев

Пассажирский транспорт Владивостока переходит на безналичные расчеты. Пластиковая карта «Мой дельфин», внедренная в транспортную сеть столицы края месяц тому назад, еще на один шаг приблизила сферу пассажирских перевозок нашего города к мировым стандартам качества. «Мой дельфин» Банка «Приморье» - настоящий дальневосточный «up-to-date», подобные технологии оплаты проезда освоили кредитные организации, находящиеся от нас не ближе чем в Тюмени.

Подготовительная работа над проектом «Мой дельфин» заняла ровно год. Более двадцати наименований для пластикового продукта подверглись серьезному тестированию. А ведь на рынке мог появиться «Бриз», «Лотос», «Тигр», «Манчжур» и даже «Икра» или «Креветка». Выбор пал на мудрого обитателя морских просторов; таким образом, первая транспортная карта для безналичных расчетов в транспорте получила имя собственное - «Мой дельфин». Латинское написание названия карты «My dolphin» станет понятным и для зарубежных гостей Владивостока.

Банк «Приморье» за короткий срок смог оборудовать терминалами для проведения безналичной оплаты проезда 116 автобусов владивостокских компаний, в их числе ООО «Раннер» и ООО «ВАК». Благодаря соглашению между Банком «Приморье» и МУП «ВПОПАТ-1» оплата проезда с помощью пластиковой карты «Мой дельфин» стала возможна в российских КАВзах и германских MANах, ставших яркой визитной карточкой общественного транспорта Владивостока.

Жители города уже сегодня могут с удобством рассчитаться по карте, направляясь в самые отдаленные районы города на автобусах под номерами 98Д, 98Ц, 40, 45, 64Э, 23, 15, 17. Продолжается оснащение терминалами для оплаты проезда на автобусах, следующих по маршрутам 28,39,39Д, 55д, 82,99.

Культура безналичных расчетов, которую смогли сообща привить приморские коммерческие банки, расширяя сферу эквайринга, а попросту говоря, возможность расплатиться пластиковой картой в супермаркетах и парикмахерских, сервисных службах по ремонту автомобилей и аэрокассах, ресторанах, кафе, у владивостокцев оказалась выше всяких похвал. Без указаний свыше, разнарядок и предписаний пассажиры дружно отправились в одноименные сине-желтые терминалы с изображением дельфина, заранее установленные банком «Приморье» на остановках общественного транспорта. Своеобразный проездной уже приобрели более 6000 жителей краевого центра. Потенциальная аудитория пользователей пластиковой карты «Мой дельфин», судя по данным статистики о пассажиропотоке в столице Приморья, может достигнуть более 250 тыс. человек.

Тем временем родители спокойно отправляют детей в поездку в школу или в студию на автобусе: ребенок не растеряет мелочь по дороге, а яркую карту будет хранить как зеницу ока - это и красивая вещица, и показатель самостоятельности юного гражданина. Пенсионеры достойно могут расплатиться за проезд, а 10%-ная скидка становится приятным сюрпризом от банка. К слову, подобный бонус ждет всех пассажиров, воспользовавшихся безналичным проездом.

Уже сегодня жители и гости города имеют возможность купить платежную транспортную карту «Мой дельфин» и в традиционных платежных терминалах Банка «Приморье» (с наклейкой «Пополни карту»), установленных во многих районах краевого центра, и непосредственно в операционных офисах банка, и в почтовых отделениях, а также газетных киосках.

Приобретение пластиковой транспортной карты в терминале занимает несколько секунд, эта процедура окажется понятной и для ребенка, и для человека почтенного возраста. Необходимо лишь следовать подсказкам на сенсорном экране. Если вы, скажем, направили в купюроприемник 100 рублей, то 30 рублей автоматически зачисляется на ваш счет и можно сразу отправляться в путь, планируя поездку в обе стороны. В газетных киосках продается изначально предоплаченная карта за 100 рублей. Разумеется, можно заплатить через автомат на остановке ровно 70 рублей - такова стоимость самой пластиковой карты «Мой дельфин», и получить ее на руки. Но расплатиться за поездку в автобусе получится только после внесения средств на счет карты. Минимальная сумма пополнения 50 рублей, максимальная - 15 000 руб., и количество таких пополнений не ограничено. Ровно 2 секунды занимает и процедура оплаты проезда в автобусе. Вы прикладываете карту к терминалу, которые расположен рядом с водителем, затем следует двойной звуковой сигнал: значит, деньги за поездку списаны.

Нажав дополнительно клавишу «Ввод» на терминале, вы получите чек с информацией о стоимости проезда и остатке денег на карте.

«Мой дельфин» наделен всеми качествами безопасности, присущими уже знакомым дебетовым и кредитным картам. Локальный характер использования карты не позволяет проводить с ней любые махинации, разве что мошенник может бесплатно прокатиться на автобусе. Но и таким злоключениям надо противостоять. Баланс счета можно заблокировать при потере карты (для этого после покупки не забудьте зафиксировать ее номер) и вернуть деньги на вновь заведенную.

В планах Банка «Приморье» сделать пластиковую карту «Мой дельфин» общераспространенным средством оплаты в торговых центрах, точках общественного питания с более широким потенциалом защиты средств на счете. Уже сейчас с «Дельфином» можно смело отправляться в кафе «Country Fried Chicken» (ул. Баляева, 62а, Океанский проспект, 10б), кафе «Сытый Горыныч» (пр.100 лет Владивостоку, 57г, ТЦ Максим), Адмирала Фокина, 4, кафе «Карамель» (Лазо,6б), продовольственный магазин «Мираж» (ул. Крыгина, 76).

Вполне возможно, что следующая ипостась пластиковой транспортной карты «Мой дельфин» - проездной на разнообразных видах общественного транспорта Приморья: автобусах, пригородных электричках и паромах. Чем наш край хуже Швейцарии с ее отлаженной системой проездных SWISS Card для местных жителей и туристов? И пусть в наших краях не водится афалина, дельфинчик именно такой породы изображен на транспортной пластиковой карте, нам посчастливилось, что черноморский симпатяга заплыл в наши тихоокеанские просторы. «Мой дельфин» стал своеобразным пропуском в цивилизованный мир отношений между пассажирами и водителями. И пусть это фраза совершенно из другой истории, но так и хочется сказать: «Владивостокцы, ведь мы этого достойны!».

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Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».