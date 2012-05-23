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Деньгам не нужен отдых
На Россию надвигается сезон отпусков. Скоро деловая активность начнет снижаться, пока не опустится до минимальных значений в августе. Между тем, пока многие будут заняты приятным времяпрепровождением, самые продвинутые будут стараться зарабатывать, несмотря на отпуска. И речь вовсе не о тех, кто трудится в торговле или сфере услуг. Знающие люди наверняка уже догадались, что подразумевается торговля на международном валютном рынке Форекс.
У этого финансового рынка не бывает каникул, отпусков и даже праздничных дней, перерыв делается только на субботу и воскресенье. Каждый день различные мировые валюты обмениваются друг на друга в колоссальных объемах. Порядка $5 трлн (!), если точнее. Международная торговля не замирает, поэтому у миллионов экономических агентов по всему миру существует потребность в иностранной валюте для оплаты импортных поставок. Валюта требуется государствам и частным банкам (резервы), а также частным лицам (туризм и личные сбережения). Для удовлетворения этой потребности и работает рынок Форекс.
Да, Форекс является потенциально весьма высокодоходным, но есть у него и минусы - простым этот рынок никак не назовешь. Для долгосрочной успешной торговли нужны опыт и квалификация. Именно поэтому один из крупнейших форекс-брокеров Альпари создал финансовый сервис ПАММ-счет, который дает возможность инвесторам при успешной торговле управляющего зарабатывать на Форексе без необходимости торговать самостоятельно. Суть в том, что основную работу берёт на себя опытный трейдер (управляющий ПАММ-счета): он разрабатывает стратегию, отслеживает важнейшие экономические новости, мониторит аналитику и непосредственно совершает сделки через торговый терминал. А инвесторы могут присоединиться к торговле управляющего, вложив свои средства. Результаты торговли делятся между всеми участниками ПАММ-счета пропорционально вкладу каждого - просто и понятно. По сути, задача инвестора сводится к принятию решения: когда вложить свои деньги в ПАММ-счет, а когда, соответственно, вывести их из торговли. Неважно, будет ли это часть средств (например, прибыль) или же вообще весь текущий капитал. Естественно, управление средствами инвесторов предполагает немалую ответственность. Поэтому обязательным условием для управляющего является инвестирование в торговлю своих личных денег. И, конечно, управляющий не имеет никакого оклада, его заработок - исключительно результат прибыльных сделок. Что выгодно отличает управляющего ПАММ-счета от, например, управляющих ПИФов. Последние имеют фиксированный оклад и получают зарплату, даже когда курсы акций падают, а инвесторы несут убытки.
Стоит подчеркнуть, что управляющий ПАММ-счета совершает сделки на Форексе, но не имеет возможности распоряжаться средствами инвесторов по своему усмотрению - допустим, вывести деньги на не торговый счет. Операции по выводу средств могут осуществлять только сами инвесторы, причем для этого нужно максимум несколько часов. Подобная высочайшая ликвидность является заметным преимуществом ПАММ-счета в сравнении с другими видами инвестиций. Альпари на своем интернет-сайте дает инвесторам доступ ко всей необходимой информации по каждому ПАММ-счету: как давно существует счет, каков личный капитал управляющего, каковы показатели доходности счета за прошедшее время, сколько денег вложено инвесторами и т.д. Информация обновляется постоянно. Инвесторы могут сделать обоснованный выбор в соответствии со своими предпочтениями. Также на сайте доступен рейтинг управляющих ПАММ-счетов, в котором присутствуют лучшие - те, кто показывает самые высокие результаты в торговле.
Грамотный инвестор старается минимизировать свои риски и диверсифицировать вложения. Для форекс-трейдинга оптимальной инвестиционной стратегией будет распределить вложения между несколькими ПАММ-счетами, чьи управляющие придерживаются различных торговых стратегий. Альпари дает инвесторам инструментарий, позволяющий не только формировать портфель из ПАММ-счетов и отслеживать показатели каждого, но и планировать свои действия - например, по автоматическому выводу средств.
Нужно помнить о том, что управляющие различаются по степени так называемой агрессивности торговли. Высокая агрессивность обычно подразумевает повышенный риск и более существенные показатели потенциальной доходности, чем «в среднем по рынку». Поэтому чем выше в инвестиционном портфеле доля таких управляющих, тем чаще стоит проверять состояние счетов, не допуская существенных просадок. Также рекомендуется выставлять ограничители - в случае снижения доходности до определенного инвестором уровня, средства будут выведены на неторговый счёт автоматически.
Для более близкого знакомства с ПАММ-счетами и их возможностями специалисты Альпари советуют начинающим сначала вложить в торговлю виртуальные средства и попрактиковаться в инвестировании абсолютно без риска. В цифровом выражении результаты будут полностью аналогичны таковым для реальных вложений, только средства, как и было сказано, останутся виртуальными.
Прежде чем принимать ответственное решение о вложении своих средств, будет полезно получить максимум информации из первых рук - от специалистов официального партнера Альпари во Владивостоке. Вас ждут на бесплатных бизнес-семинарах, посвященных ПАММ-счетам и возможностям рынка Форекс по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, оф. 401. Справки по телефону: (423) 240-17-12, 240-28-89.
Внимание! Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
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