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Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
Толпы покупателей со всех концов города уезжали разочарованные
Слухи о том, что во Владивостокском гипермаркете "Вл-Март" (официальный бренд торговой сети "В-Лазер"), что на "Дальпрессе" проходит распродажа товара со скидкой чуть ли не в 50%, распространились по всей столице Приморья со скоростью пули, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Особенно заинтриговала информация о том, что по сниженным же ценам будет распродаваться и бытовая техника и электроника, которой также торговал магазин.
Как пояснял вице-президент группы компаний "В-Лазер" Сергей Митрофанов, магазин закрывается, отсюда и данная акция невиданной щедрости. Правда, ни сам г-н Митрофанов, ни кто-то из официальных представителей компании размер скидок, насколько известно, не озвучивал. Поэтому население кормилось в этом вопросе исключительно слухами.
Спецкор деловой газеты «Золотой Рог» поговорил с покупателями и продавцами, которые приняли участие в «дембельском аккорде» некогда популярного магазина.
Напомним, гипермаркет "Вл-Март", который входит в группу компаний "В-Лазер", закрывается. Бизнес продали другим предпринимателям. В прошлом году по такой же схеме уже прекратил свою деятельность магазин на Ильичева, 4, – вместо него появился “Фрэш 25". Сергей Митрофанов рассказывал СМИ, что окончательно разочаровался в розничной торговле и будет держаться впредь от нее подальше. Совсем злые языки высказали и такую версию: дескать, после «отжима» у владельцев одной популярной российской торговой сети, хозяева других сетей серьезно задумались над судьбой своих активов. Да и своей собственной.
Как бы то ни было 23 апреля толпы покупателей со всего Владивостока бросились раскупать товар по сниженной цене, который предлагался в закрывающемся гипермаркете «Вл-Март». Примерно в 13.50 на территории супермаркета покупательская активность не снизилась, но градус разочарования и возмущения поднимался.
Семейная пара рассказала:
«Ехали с мыса Чуркин в надежде закупиться продукцией по приемлемой цене. Что видим по факту? Скидки есть, но ради той категории товара, на которые распространяется акция, если б знали, в такую даль бы не поехали. А теперь уже придется покупать продукты по той цене, которая есть».
Точно такого же мнения придерживалось большинство покупателей, приехавших со всех концов Владивостока, в надежде поймать «дешевые цены за хвост». То и дело раздавалось недовольное: «Зачем тащились в такую даль…», «Давай уж покупать, если приехали…», и другие подобные реплики.
Действительно. Спецкор «Золотого Рога» обошел все секции магазина и убедился: на весь популярный в народе товар никаких скидок не предусматривалось. По скидочной цене активно раскупались вешалки для одежды, губки, веревки, посуда, контейнеры под сыпучие изделия, туалетная бумага – все, что как-то в хозяйстве может пригодиться.
Однако, большая часть бытовой химии, игрушки, алкоголь, мясо, рыба, молочка и другие ходовые продукты стоят также как и «вчера». С фруктами и овощами вообще случился казус. Несколько человек пожилого возраста подходили по очереди к продавцу с одним и тем же вопросом – где акция? Уставшая представительница торгового ритейла, нервы которой не выдержали «скидочного ажиотажа» буквально ели сдерживая себя поясняла: «Откуда вы все про эти скидки узнали! Откуда такая информация! Нет никаких скидок на фрукты! Да и вообще, скидки сегодня - не на все группы товаров!»
Интересная ситуация наблюдалась с яйцом. В специализированных холодильниках цена на этот продукт стояла обычная – от 75 до 100 рублей за десяток. На специально оборудованном столе расположилось яйцо по цене 7,5 рублей за штуку. Непонятный ход – и скидкой не назовешь, но и «зерно», вроде бы, здравое присутствует – можно купить, например, не десяток, а штуки три – пять, по желанию.
На другом конце зала девушка-продавец активно снимала с полок продукты, загружая корзины и увозя в подсобку. Смысл действий был не понятен, ведь люди еще пытались купить что-то полезное. Оставалось предположить, что магазин готовится к скорому закрытию. Однако, другая продавец на вопрос покупателей – почему у вас полки пустые – с улыбкой поясняла, что, мол, скупили все подчистую, так что берите продукты пока хоть что-то осталось.
Работающая на кассе одна из сотрудниц сообщила, что персонал сам ничего в происходящем не понимает. «Нам вроде сказали, что работать сегодня до обеда будем, а на самом деле, вероятно, в обычном режиме – до часу ночи. И что завтра произойдет – тоже никто не знает пока. Читайте объявление - на магазине вывесят», - рассказала она.
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