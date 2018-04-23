www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.32 р. 100 JPY: 57.01 р.
EUR: 75.65 р. 10 CNY: 97.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство

23 Апреля 2018, 18:03 | Владивосток

Толпы покупателей со всех концов города уезжали разочарованные

Слухи о том, что во Владивостокском гипермаркете "Вл-Март" (официальный бренд торговой сети "В-Лазер"), что на "Дальпрессе" проходит распродажа товара со скидкой чуть ли не в 50%, распространились по всей столице Приморья со скоростью пули, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Особенно заинтриговала информация о том, что по сниженным же ценам будет распродаваться и бытовая техника и электроника, которой также торговал магазин.


 

Как пояснял вице-президент группы компаний "В-Лазер" Сергей Митрофанов, магазин закрывается, отсюда и данная акция невиданной щедрости. Правда, ни сам г-н Митрофанов, ни кто-то из официальных представителей компании размер скидок, насколько известно, не озвучивал. Поэтому население кормилось в этом вопросе исключительно слухами.

Спецкор деловой газеты «Золотой Рог» поговорил с покупателями и продавцами, которые приняли участие в «дембельском аккорде» некогда популярного магазина.

Напомним, гипермаркет "Вл-Март", который входит в группу компаний "В-Лазер", закрывается. Бизнес продали другим предпринимателям. В прошлом году по такой же схеме уже прекратил свою деятельность магазин на Ильичева, 4, – вместо него появился “Фрэш 25". Сергей Митрофанов рассказывал СМИ, что окончательно разочаровался в розничной торговле и будет держаться впредь от нее подальше. Совсем злые языки высказали и такую версию: дескать, после «отжима» у владельцев одной популярной российской торговой сети, хозяева других сетей серьезно задумались над судьбой своих активов. Да и своей собственной.


 

Как бы то ни было 23 апреля толпы покупателей со всего Владивостока бросились раскупать товар по сниженной цене, который предлагался в закрывающемся гипермаркете «Вл-Март». Примерно в 13.50 на территории супермаркета покупательская активность не снизилась, но градус разочарования и возмущения поднимался.

Семейная пара рассказала:

«Ехали с мыса Чуркин в надежде закупиться продукцией по приемлемой цене. Что видим по факту? Скидки есть, но ради той категории товара, на которые распространяется акция, если б знали, в такую даль бы не поехали. А теперь уже придется покупать продукты по той цене, которая есть».

Точно такого же мнения придерживалось большинство покупателей, приехавших со всех концов Владивостока, в надежде поймать «дешевые цены за хвост».  То и дело раздавалось недовольное: «Зачем тащились в такую даль…», «Давай уж покупать, если приехали…», и другие подобные реплики.

Действительно. Спецкор «Золотого Рога» обошел все секции магазина и убедился: на весь популярный в народе товар никаких скидок не предусматривалось. По скидочной цене активно раскупались вешалки для одежды,  губки, веревки, посуда, контейнеры под сыпучие изделия, туалетная бумага  – все, что как-то в хозяйстве может пригодиться.

Однако, большая часть бытовой химии,  игрушки, алкоголь, мясо, рыба, молочка и другие ходовые продукты стоят также как и «вчера».  С фруктами и овощами вообще случился казус. Несколько человек пожилого возраста подходили по очереди к продавцу с одним и тем же вопросом – где акция? Уставшая представительница торгового ритейла, нервы которой не выдержали «скидочного ажиотажа» буквально ели сдерживая себя поясняла: «Откуда вы все про эти скидки узнали! Откуда такая информация! Нет никаких скидок на фрукты! Да и вообще, скидки сегодня - не на все группы товаров!»

Интересная ситуация наблюдалась с яйцом. В специализированных холодильниках цена на этот продукт стояла обычная – от 75 до 100 рублей за десяток.  На специально оборудованном столе расположилось яйцо по цене 7,5 рублей за штуку. Непонятный ход – и скидкой не назовешь, но и «зерно», вроде бы, здравое присутствует  – можно  купить, например, не десяток, а штуки три – пять, по желанию.

На другом конце зала девушка-продавец активно снимала с полок продукты, загружая корзины и увозя в подсобку. Смысл действий был не понятен, ведь люди еще пытались купить что-то полезное. Оставалось предположить, что магазин готовится к скорому закрытию.  Однако, другая продавец на вопрос покупателей – почему у вас полки пустые – с улыбкой поясняла, что, мол, скупили все подчистую, так что берите продукты пока хоть что-то осталось.

Работающая на кассе одна из сотрудниц сообщила, что персонал сам ничего в происходящем не понимает. «Нам вроде сказали, что работать сегодня до обеда будем, а на самом деле, вероятно, в обычном режиме – до часу ночи. И что завтра произойдет – тоже никто не знает пока. Читайте объявление -  на магазине вывесят», - рассказала она.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: распродажа  магазин  торговая сеть  акция 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru