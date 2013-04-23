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"Соллерс - Дальний Восток" ушел в залог
Совет директоров Sollers 17 апреля одобрил залог 100%-ной доли в ООО «Соллерс - Дальний Восток» для обеспечения обязательств этой компании и ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» перед Внешэкономбанком (ВЭБ).
Ранее российский автопроизводитель заложил принадлежащие ему 99,96% акций ООО «Дистрибьюторский центр СанЙонг» в обеспечение обязательств ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» по аккредитивам Внешэкономбанка. Рыночная стоимость заложенных акций cоставляет 600,3 млн рублей. Кредит привлекался на развитие бизнеса.
Отметим, что дальневосточный проект Sollers все больше смещается в сторону японского автопрома. «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (Mazda Sollers Manufacturing Rus - совместное предприятие Mazda Motor Corporation и ОАО «Соллерс», доли сторон в котором распределены на паритетной основе.
Досье «ЗР»
В октябре 2012 года на производственной площадке во Владивостоке стартовало серийное производство кроссоверов Mazda CX-5, 12 апреля начато серийное производство седана Mazda 6. На первом этапе производства мощность предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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