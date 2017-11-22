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На Русском откроют криптовалютную ферму
Майнинг-ферма криптовалют и лаборатория искусственного интеллекта могут появиться на острове
Во Владивостоке состоялись переговоры по вопросам создания вычислительных центров на территориях, обладающих избыточной энергетической мощностью, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В переговорах с делегацией гонконгской компании Genesis Engineering, специализирующейся на продвижении и развитии криптовалютной индустрии, приняли участие представители АО «Корпорация развития Дальнего Востока», АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и Дальневосточного федерального университета.
В ходе встречи с АО «КРДВ» гонконгская компания, сосредоточенная на работе в регионах мира с избыточным энергетическим потенциалом и занимающаяся продвижением криптовалют на рынки России, Бразилии, Южной Кореи, Японии и США, озвучила планы по инвестированию в технологию блокчейн, включая создание майнинг-фермы криптовалют на острове Русский. «Мы видим свое присутствие в качестве резидентов этой территории. Нас заинтересовали свободные энергетические мощности и земельные участки, налоговые и таможенные преференции. После реализации пилотного проекта на острове Русский в наших планах оборудовать на Дальнем Востоке до 300 тысяч квадратных метров производственных помещений», – сообщил представитель Genesis Engineering Джон Риггинс.
По словам заместителя директора по инвестициям АО «ДВЭУК» Валентина Лохманова, иностранная делегация ознакомилась с состоянием энергетической инфраструктурой острова Русский и изучила потенциальные площадки для размещения производственных помещений вблизи объектов генерации: «Энергосистема островной территории имеет резерв как по электрической, так и по тепловой мощности. Этого достаточно для обеспечения энергоснабжения потребителя на первом этапе», - отметил Лохманов.
Представители Genesis Engineering также провели переговоры с руководством ДВФУ, на базе которого создан Центр цифровой экономики. «Университет планирует направить серьезные усилия для участия в государственной программе цифровой экономики. Для этого нам нужно создать необходимую инфраструктуру, установить партнерские отношения с различными организациями, развивать практикоориентированное образование, наладить нормативно-правовые аспекты работы. Руководство университета уделяет этим вопросам чрезвычайно большое внимание и делает на этом акцент», – подчеркнула директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, руководитель Центра цифровой экономики Елена Гаффорова.
Джон Риггинс заверил участников встречи, что Genesis Engineering готова поддержать образовательно-просветительское проекты ДВФУ и совместно проводить хакатоны, международные конференции, разрабатывать учебные программы, в том числе по технологии блокчейн. При этом представители компании могут выступать в качестве спикеров и преподавателей.
«Мы предлагаем создать на базе ДВФУ show room, музей криптовалют и блокчейна. Он покажет, как развивались эти технологии до сегодняшнего дня. Возможна демонстрация в режиме реального времени майнинга криптовалют. Мы готовы профинансировать этот проект, более того – готовы оплачивать обучение лучших студентов, финансировать исследования университета в этой области и участвовать в них. Также нас интересует создание на базе ДВФУ лаборатории искусственного интеллекта. Подобные структуры мы уже создали совместно с МГУ и МИСиС», – добавил Джон Риггинс.
По словам генерального директора АО «КРДВ» Дениса Тихонова, режим Свободного порта Владивосток уже охватывает остров Русский, поэтому налоговые преференции и возможность применения свободной таможенной зоны доступны для инвесторов. Что касается производственных площадей, есть возможности их размещения на иных территориях. «Сегодня на Дальнем Востоке создано 18 ТОРов. Зона действия территории опережающего развития корректируется в зависимости от потребностей инвестора», - проинформировал Денис Тихонов.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Genesis Engineering учреждена в Гонконге в 2017 году крупнейшей медиагруппой в области блокчейна BTC Inc. и крупнейшим поставщиком услуг облачного майнинга Genesis Mining. Напомним, на сегодняшний день АО «КРДВ» подписаны соглашения с 565 резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, которые намерены инвестировать в реализацию проектов 2,48 трлн рублей и создать более 72 000 рабочих мест.
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