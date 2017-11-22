Банки приостановили прием вкладов

Крупные банки на прошлой неделе отказывались открывать вклады частным лицам, сообщили читатели Деловой газеты «Золотой Рог».

В нескольких коммерческих банках федерального уровня потенциальному вкладчику отказали в приеме денег на вклад во Владивостоке. Принять сбережения оказались готовы лишь Сбербанк и Примсоцбанк. Операторы банков-отказников были удивлены решением крупнейшего банка страны по-прежнему оформлять вклады для физических лиц. Официально кредитные учреждения опровергли такую информацию.

Почему могла сложиться подобная ситуация? По словам председателя НП "Лига финансовых институтов" Александра ИВАШКИНА, никаких запретов на открытие вкладов Банка России не вводил. Но, вероятно, такие отказы могут быть связаны с тем, что каждый филиал отрабатывает проценты по привлеченным пассивам (вкладам) самостоятельно своими активными (кредитными) операциями.Иначе говоря, ставки по вкладам будут на днях снижать и принимать вклады под более высокий, ныне действующий процент, не выгодно.