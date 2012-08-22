Приморские эксперты: Еще одна пенсионная реформа в России подорвет доверие граждан

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы до 2050 года, которую планировали утвердить в сентябре нынешнего года, вероятно, принята не будет. Иначе новую реформу государство вынуждено было бы начать уже в 2013 году. Накопительная часть пенсии пока останется в прежнем виде как самое реальное, весомое приобретение последних лет, несмотря на дефицит ПФР, который сегодня достиг почти 1 трлн рублей.

Обсудить ключевые направления пенсионной реформы, а также реальное положение «пенсионных дел» в России, и в Приморье в частности, издательская компания «Золотой Рог» пригласила представителей Главного управления - отделения ПФР по Приморскому краю, негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний.

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор газеты «Золотой Рог»:

- Наша дискуссия, на мой взгляд, должна коснуться двух основных моментов. Во-первых, мы должны определить, почему появилось недовольство существующей системой пенсионного страхования. Ее, получается, недовольно правительство, так как Пенсионный фонд России имеет «дыру» в триллион рублей. Ею не довольны и граждане, прежде всего, продвинутые, которые умеют считать. При таких низких зарплатах, какие существуют у нас в стране, суммы по обязательному накопительному страхованию на счета поступают часто просто смешные, и при этом все накопления съедет инфляция. За редким исключением. Есть претензии и у финансистов, прежде всего, не аффилированных с государством. Уж очень узкий инструментарий им дает закон для работы с пенсионными средствами граждан. Во-вторых, предлагаю вам, практикам, поразмышлять, как могла бы измениться наша пенсионная система, чтобы снять, по крайней мере, часть этих вопросов и стать более эффективной.

Роман ЭЙДИС, руководитель учебного центра БКС во Владивостоке:

- Граждане могут, конечно, выражать недовольство, но не нужно забывать, что в нашей стране по-прежнему много «молчунов». Поэтому по понятной причине ВЭБ распределяет накопительную часть пенсии граждан в государственные облигации. Они являются наиболее безопасным средством инвестирования, и, разумеется, приносят процент гораздо меньший, чем банковский вклад. Кроме того, инфляция разрушительно действует на накопительную часть пенсии. С другой стороны, граждане, занявшие активную позицию, уже обратились в НПФ и УК, и в их делах - больший порядок. Если посмотреть динамику рынка, среднегодовая доходность даже с учетом прошедших кризисов составляет 17-20%.

В итоге, как можно воздействовать на пенсионную систему в целом, чтобы сделать ее эффективной? Рост налогов, на мой взгляд, - тупиковый вариант. Он уже практически произошел. И что изменилось? Большое количество зарплат перекочевали в конверты. По сути дела данная мера ничего не решает. Остается только два пути - повышение пенсионного возраста, как ни прискорбно, в социальном плане эта мера очень не популярна особенно сегодня. И усиление роли личных накоплений через повышение финансовой грамотности населения. Иного не дано.

Роза ХАРИСОВА, заместитель управляющего отделением ПФР по Приморскому краю:

- У нас нет сомнений: накопительная часть пенсии необходима. Государство предпринимает все возможные шаги, чтобы поднять уровень пенсионного обеспечения. Но главным постулатом для всех граждан должен стать следующий принцип - копи на свою пенсию самостоятельно!

Наше отделение, все территориальные органы Пенсионного фонда, провели громадную информационно-разъяснительную работу. Если в 2003 году только 4,5 тыс. приморцев передали накопительную часть своей пенсии из ПФР в НПФ и УК, то в 2012 году уже 25 тыс. граждан позаботились таким образом о своей будущей пенсии. В абсолютных цифрах - это настоящий прорыв. Замечу, что в данном плане нам очень помогла программа софинансирования со стороны государства.

Осязаема и другая тенденция: если ранее люди не читали так называемые «письма счастья» из Пенсионного фонда, то сегодня, судя по количеству обращений, клиенты НПФ, УК, ВЭБа знакомятся с итогами работы компаний очень внимательно. Также отмечу, что на поверку доходность, которую удается заработать для накопительной части, не такая уж низкая. Мы сделали сравнительный обзор результатов деятельности различных компаний - НПФ и УК, начиная с 2005 года, доходность варьируется от 2% до 51%. Мы не обращаемся к ситуации 2008 года, тогда «провалились» все НПФ и УК, включая ВЭБ. Однако начиная с 2009 года рынок зафиксировал более высокие показатели от 7,5 до 110% в плюсе. Но по-прежнему существенной проблемой остается инфляция, которая заработки фондов подчас сводит на нет. Вопрос о том, как преодолеть инфляционные настроения, пока не решен, как на уровне правительства, так и на уровне частных компаний.

Александр ЗЫКИН, исполнительный директор НПФ «ПОРТ-ГАРАНТ»:

- Наш фонд может констатировать, что по итогам деятельности за 2008 год показал положительную доходность (11,72% начислили на именные пенсионные счета). По иронии судьбы 2011 год для многих оказался «провальным», в то же время как «Порт-Гарант» снова продемонстрировал положительную доходность. И в целом, нарастающим итогом за последние 11 лет фонд инфляцию победил. По нашим подсчетам, 2011 год оказался сложнее, чем 1998 и 2008 годы. Такова оказалась конъюнктура рынка. Не соглашусь с утверждением, что многие недовольны развитием реформирования накопительной части пенсии, которое было произведено в последние годы. От реформ, реализованных государством в пенсионной сфере за последние 4 года, значимых для экономки, нельзя отказываться ни при каких условиях. Заложенную систему пенсионного реформирования надо развивать, 10 лет – это не срок для накопительной системы, тем более 2 года из них были кризисные. Шаг за шагом вся страна пришла к осознанию факта – граждане с 1966 года рождения имеют право на накопительную часть пенсии. Вполне возможно, что, отлучив остальных россиян от данной программы, государство поступило неверно. Но правила были конкретно оговорены, им по-прежнему следуют. На сегодняшний день последовательность в этом вопросе особенно важна.

Предполагаемые недовольства системой могу истолковать со стороны практика. НПФ «Порт-Гарант» на рынке 17 лет, и сегодня уже выплачивает пенсии клиентам, отчислявшим добровольные взносы. В итоге часто приходится слышать: «Жаль, что в свое время пожалели денег, не делали отчисления от зарплаты в большом объеме, либо не подключились к программе добровольного пенсионного страхования на несколько лет раньше». Дополнительная пенсия от фонда заканчивается в один прекрасный момент, и остается небольшая государственная.

Уровень финансовой грамотности также, безусловно, повысился. Разговаривать с людьми о подключении к добровольному пенсионному страхованию, передаче накопительной пенсии, о вступлении в программу софинансирования сегодня гораздо легче, чем 2-3 года назад.

Кроме того, накопительная часть пенсии начала работать уже с 1 июля 2012 года. У нашего фонда также есть так называемые «двухпроцентники» (прим ред. - к этой категории относят мужчин с 1953 года рождения и женщин с 1957 года рождения, накопительная часть пенсии которых формировалась с 2002 по 2005 годы). Да, бюрократический механизм не прост, количество документов, необходимых для подтверждения прав на выплату велик, поэтому для разъяснения вопросов мы не редко обращаемся в ГУ ПФР по Приморскому краю. Но люди уже сегодня получают свою накопительную часть, это реальные деньги, реальный плюс!

Если продолжать систематически следовать заявленным много лет тому назад шагам, наша молодежь может получить приличную пенсию. Сегодня на счетах молодых людей в нашем фонде солидные суммы. Как говорится, можно уже назначать пенсию. Те, кто имеет хорошую зарплату, берут за правило вступать в программу софинансирования и перечисляют по 1 тыс. рублей в месяц дополнительно. Работа со своей накопительной частью пенсии в будущем окажется, по сути, единственной возможностью иметь серьезную прибавку к пенсии. Иначе стоит рассчитывать лишь на пособие по бедности от государства.

Людмила Алексеевна ДРЯБЛОВА, директор Приморского филиала НПФ «Благосостояние»:

- Положительный эффект от упразднения накопительной части может быть только краткосрочным, а в долгосрочной перспективе это может привести к уменьшению пенсий в целом и финансовой неустойчивости всей пенсионной системы. Кстати, если в третий раз за последние 10 лет пройдет еще одна пенсионная реформа, в этом поддерживаю своих коллег, у наших граждан никакого доверия к государственной пенсионной системе не останется, они будут искать различные лазейки в обход фондов.

Роза Харисова:

- Более того, накопительную часть пенсии разумнее было бы оставлять в рамках обязательного пенсионного страхования. Т.к. вне зависимости от желания работодателя уплачивать либо нет за своих сотрудников взносы на накопительную часть, закон сегодня обязывает его делать это. Если же отказаться от этой нормы и передать только в частные компании накопительную часть, то неизбежно резкое уменьшение потока сумм на накопительную составляющую пенсии. Что касается ограничений в порядке инвестирования, они понятны и связаны с необходимостью государственного контроля за этим процессом для снижения рисков. Но к новым решением, возможно и придут в ходе подготовки к реформированию пенсионной системы.

Одновременно хотелось бы вернуться к вопросу выплат накопительной части пенсии в соответствии с законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений». На сегодняшний день 3 тыс. приморцев, которые достигли пенсионного возраста, уже написали заявления о выплате им накопительной части в виде единовременной выплаты, и соответственно Пенсионный фонд будет выплачивать гражданам положенные суммы с их накопительных счетов. Так называемый «выплатной» закон предусматривает и срочные пенсионные выплаты. В этом случае накопительная часть пенсии делится не на 228 мес., а всего на 120 мес. Это позволит сделать ежемесячные выплаты из накопительной части весомее. Второй плюс – порядок наследования изменился. Ранее накопительная часть пенсии могла передаваться по наследству лишь в том случае, когда сам пенсионер ни разу не получал выплаты из накопительной части. Сегодня если гражданин скончался, но успел пусть даже раз получить накопительную часть пенсию, его наследники имеют право в дальнейшем на получение оставшихся не выплаченных сумм. Напомню, что гражданин может еще при жизни оставить заявление, где будет указан правопреемник. Это может быть любой человек, не обязательно родственник. Либо вопрос после смерти владельца накопительной части пенсии будет решен в соответствии с российским законодательством. Ранее такая возможность в законе предусмотрена не была.

Отсутствие возможности наследования накопительной части пенсии в случаи смерти застрахованного после ее начисления и произведения соответствующих выплат порождало ряд вопросов. Это было препятствием для многих в принятии решения о переходе из ПФР в НПФ или УК, вступлении в программу софинансирования.

Светлана МАНУЙЛОВА, руководитель дополнительного офиса Дальневосточной дирекции в г. Владивостоке НПФ «Промагрофонд»:

- Ни в коем случае нельзя менять правила сейчас. Накопительный элемент важен с социальной точки зрения, поскольку это реальная возможность для молодых граждан увеличить свою будущую пенсию. В реформу поверило большое количество людей, только в нашем фонде застрахованных лиц свыше 1,5 млн человек. Выходит, что вся информационно-разъяснительная работа, выполняемая в непростых условиях государством и негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями, пройдет даром. Сомневающиеся действительно опасаются, что государство может изменить правила, так что, повторюсь, этого делать нельзя. Надо просто двигаться вперед. Сегодня не редко приходится слышать от руководителей предприятий одобрительные отзывы в отношении происходящей пенсионной реформы, которая прозрачна и понятна. В противном случае активная часть населения, которая интересуется эффективностью управления, задумывается о накоплениях через фонды, могут воспользоваться зарубежными инвестиционными инструментами.

Сохранение накопительной части в системе обязательного пенсионного страхования важно также и с позиции долгосрочного инвестиционного потенциала. Средства пенсионных накоплений должны работать на благосостояние страны, улучшения качества жизни каждого жителя. Поэтому одним из приоритетных направлений в работе НПФ «Промагрофонд» является инвестирование пенсионных средств в инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства. Наш фонд уже принимал участие в строительстве трех физкультурно - оздоровительных комплексов и строительстве платной дороги «Москва-Минск». Сейчас в качестве потенциальных объектов инвестирования рассматривает еще 3-4 новых проекта. Уверена, что и другие фонды вносят посильную лепту в развитие отечественной экономики.

Андрей Пушкарев:

- Возвращаясь к теме доходности, задам вполне логичный вопрос – что сдерживает более высокий процентный рост доходности НПФ и УК? Мы не говорим о доходности ВЭБа, но почему частные компании, работающие с пенсионным накоплениями, не могут обеспечить будущим пенсионерам серьезную доходность? Фондовый рынок показывает порой 50-60% в плюсе, но как только мы говорим о пенсионных деньгах, процент дохода на порядок ниже. В чем причина? Насколько у частных компаний связаны руки на сегодняшний день?

Людмила Дряблова:

- В настоящее время НПФ имеют право инвестировать пенсионные накопления только через управляющие компании. Мы полагаем, что было бы целесообразно предоставить возможность наиболее крупным и надежным НПФ самостоятельно инвестировать пенсионные накопления клиентов.

Таким участникам рынка можно оказать больше доверия в плане самостоятельных инвестиций. Также, на наш взгляд, необходимой мерой представляется расширение перечня возможных инструментов для инвестирования.

Роман Эйдис:

- Если взглянуть на рыночную ситуацию до 2008 года, то отчетливо можно увидеть – рынок был ярко трендовым. Росли акции Газпрома, других эмитентов. Затем рынок упал на 90%, а затем вновь пошел быстро в рост, даже слишком быстро, на мой взгляд. В итоге сегодня можно заметить, что характер рынка изменился, отсутствует ярко выраженная трендовость.

В то же время ограничения инструментов инвестирования на пенсионном рынке связаны во многом с тем, что разрешено использовать только длинные позиции, а они заведомо имеют низкую доходность. Запрещено использовать деривативы, в том числе опционы. С моей точки зрения, можно создать вполне гибкую систему. Определенная часть средств должна быть защищена, соответственно в качестве инструмента инвестирования применялись бы гособлигации. Некоторую часть денежных средств вполне разумно направлять на рынок деривативов, которые могут показывать поистине фантастическую доходность. Но повторюсь, в данной сфере должна быть задействована не большая часть средств, т.к. риски очень велики. Должен быть контроль и сбалансированный подход. Это позволит улучшить эффективность управления пенсионными средствами.

Александр Зыкин:

- Существует и другая составляющая - система учета активов российских НПФ, которая базируется на американской системе бухучета - переоценки стоимости имущества и средств каждый квартал. Бумаги отличные по факту, и компании не виноваты, что к концу года биржевые индексы, как правило, идут на спад. В начале года фонд может показать доходность 25-30%, во втором квартале, например – 15%, за 9 мес. – 10%. А в итоге в прошлом 2011 году 24 НПФ из 100 закрылись в России с убытками. По какой причине? Ведь дефолта не было!

В итоге прыгающая доходность, которая зависит от состояния рынка, переоценки активов, не всегда корректна. Важно, рассматривать накопленный в течение нескольких лет инвестиционный доход.

Яна МАЛЬЦЕВА, экономический обозреватель газеты «Золотой Рог»:

- Как вы считаете, есть ли нужда в сокращении количества льготников, которые имеют право на досрочную пенсию? Кроме того, существуют и другие варианты реформ, например Министерства труда, который подразумевает увеличение стажа, необходимого для получения полной трудовой пенсии, до 45 лет для мужчин и 40 лет - для женщин. По подсчетам ведомства, при таком стаже граждане будут получать в виде пенсии около 80% от своей заработной платы. В свою очередь Министерством финансов говорит о сокращении нагрузки на федеральный бюджет за счет повышения пенсионного возраста: предполагалось, что возраст выхода на пенсию будет расти с 2015 года для женщин каждый год на полгода, а для мужчин - на три месяца. В итоге пенсионный возраст для обоих полов должен был достигнуть 63 лет.

Александр Зыкин:

- В данном случае следует говорить о принятии закона «О профессиональных пенсионных системах», который Госдума уже приняла в первом чтении. Этот нормативный акт поможет воспитать работодателя, который не улучшает условия труда и отправляет на пенсию своих сотрудников досрочно. Такой работодатель будет обязан выплачивать своему работнику пенсии до наступления 55 или 60 лет, т.е. до официального наступления пенсионного возраста. С моей точки зрения, актуальность такого закона назрела. Хотя против него уже сегодня активно выступают. И второе предложение, которое сегодня также обсуждают: не выплачивать работающим пенсионерам часть пенсии, а лишь выдавать не большую, обязательную трудовую часть. Полная пенсия будет начислена после официального выхода на пенсию.

Людмила Дряблова:

- Сегодня в России действует один из самых низких в мире страховых стажей, необходимых для получения права на трудовую пенсию. Поэтому такие меры могут привести, с одной стороны, к постепенной стабилизации пенсионной системы, но, с другой стороны, скорее всего, спровоцируют острое неприятие подобных мер в обществе. В связи с этим при возможной реализации данного варианта предлагается увеличить трудовой стаж постепенно и только для будущих работников. Кроме того, в мировой практике повышение пенсионного возраста как способ сокращения дефицита пенсионной системы не рассматривается, а используется лишь для повышения коэффициента замещения, имеющего тенденцию к снижению по мере старения населения. Поэтому этот вопрос может быть решен только в комплексе с вопросом о сокращении количества граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Кроме того, повышение пенсионного возраста бессмысленно осуществлять вне реализации мер по оптимизации условий и порядка выплаты пенсий работающим пенсионерам. В качестве основного предварительного условия необходимо реализовать программу перевода института досрочно назначаемых пенсий по условиям труда из обязательного пенсионного в систему обязательного социального страхования.

Роза Харисова:

- Надо обратить внимание на то, что те граждане, которые ранее заработали право на внеочередную пенсию, не должны сомневаться: они будут и впредь получать положенные средства, равно как и те пенсионеры, которые сегодня выходят на пенсию досрочно.

В тоже время абсолютно поддерживаю введение понятия «профессиональная пенсия». Во-первых, это снимет нагрузку на пенсионный фонд, и таким образом увеличатся размеры пенсий остальным гражданам. Но рано или поздно придется обратиться к вопросу сокращения категорий граждан и должностей, которые имеют право на льготную пенсию. Этот список достаточно широк. В нем должны остаться действительно «вредные» профессии.

Андрей Пушкарев:

- А кстати, Приморский край покрывает пенсионные расходы из собственных поступлений?

Роза Харисова:

- К сожалению, нет. Мы покрываем расходы на выплату пенсий за счет страховых взносов работодателей Приморья лишь на 57,3% всех пенсий. 15 лет назад действительно расходы на выплату пенсий покрывались в объеме 100%, а сумма превышения поднималась «наверх» для обеспечения выплаты пенсий в дотационных регионах.

На самом деле львиная доля поступлений направляется в наш регион из средств ПФР. Почему? Во-первых, количество пенсионеров растет. Во-вторых, мало кто будет отрицать факт существенного повышения размера пенсий, которое произошло в последние годы. Сегодня коэффициент замещения зарплаты пенсией составляет 35,6%. Совсем недавно средняя пенсия составляла 2400 рублей, тогда как сегодня – средний размер трудовой пенсии – 9 606 рублей. Достаточно большой процент молодых пенсионеров, не являющихся ветеранами и инвалидами войны, получают пенсию в 18-20 тыс. рублей. Более 20% приморцев получают пенсию в размере 15-17 тыс. рублей. Граждане, работающие в бюджетной сфере, которым «в белую» выплачивают зарплату, сегодня могут рассчитывать на пенсию в 12- 15 тыс. рублей в зависимости от суммы их заработной платы, на которую начисляются страховые взносы.

Андрей Пушкарев:

- Большое спасибо вам за участие в столь актуальном круглом столе. Понятно, что накопительную систему сохранять надо в любом случае, понятно, что нужно всячески пропагандировать добровольное пенсионное страхование, как и понятно, что наши люди должны четко понимать, что о своих зрелых годах нужно начинать думать с молодости. Никакой дядя о вашей обеспеченной старости больше думать не будет. И хорошо, что понимающих это людей становится все больше. Спасибо.

Подготовила Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».