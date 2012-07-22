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Уровень оптимизма на российских фондовых площадках заметно повысился
ВЛАДИВОСТОК, 22 июля, ZRPRESS. Данные о запасах энергоносителей (сокращение на 809 тыс барр запасов нефти и на 1,8 млн - бензина) подтолкнули рынок энергоносителей, а озабоченность китайских властей слишком быстрым замедлением экономики, которое предполагает применение стимулирующих мер, подтолкнула рынок металлов. В плане снижения ставок на очереди Великобритания, которая уже приняла решение увеличить программу выкупа. По мнению экспертов Владивостокского филиала ФГ БКС, все эти факторы заставляют игроков поспешно возвращаться в риск, потенциал роста которого, судя хотя бы по технической картине нефтяных фьючерсов, далеко не исчерпан.
На российском рынке наблюдается ровный рост наиболее ликвидных секторов (но пока не более 1%). Лучше рынка торгуются менее ликвидные секторы, которые остаются недооцененными после недавних панических распродаж. В нефтегазовом секторе более 1% прибавляют Газпром, Новатэк, Татнефть и Транснефть. В финансовом секторе лидируют «префы» Сбербанка (+1,11%) – агентство Fitch подтвердило рейтинги Банка. В металлургическом секторе наибольший интерес сегодня представляют наиболее ликвидные бумаги.
В электроэнергетическом секторе проснулся интерес к другим, кроме Холдинга МРСК (+1,93%), бумагам. Сегодня лидируют акции Интер РАО (+2,09%) и ФСК ЕЭС (+1,63%). В генерирующих компаниях точечные покупки – лидируют бумаги ОГК-5 (+1,30%). Высокий интерес остается к региональным МРК, среди которых в лидерах МРСК Центра (+8,49%). В остальных секторах стоит отметить остающийся интерес к «префам» АвтоВАЗа (+3,30%) – новая Lada будет самым дешевым автомобилем с АКПП на российском рынке. 2,42% прибавляют акции КАМАЗа на фоне переговоров о слиянии с белорусским МАЗом. В химической отрасли лидируют бумаги Акрона (+4,20%) на фоне продолжающегося роста бумаг Уралкалия (+1,74%).
«В середине дня игроки притормозили после выхода неудачных данным по счету текущих операций в Еврозоне. Однако устойчивая позитивная динамика американских фьючерсов и цен на нефть взяли верх над европейской статистикой. Среднесрочная техническая картина для российских индексов остается позитивной (наличие тренда и отсутствие перекупленности индикаторов), потенциал роста не исчерпан», - считает лектор учебного центра ФГ БКС Роман Эйдис.
«Золотой Рог».
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