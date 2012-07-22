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В августе цены на нефть могут вырасти
ВЛАДИВОСТОК, 22 июля, ZRPRESS. Возвращение инвесторов в риски в конце июня, «безответственная» политика западных центробанков по печатанию денег, а также неопределенная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке, связанная с полноценным включением эмбарго против Ирана и ситуацией в Сирии - по мнению аналитиков Владивостокского филиала ФГ БКС, все эти факторы привели к отскоку цен на нефть после достижения минимумов в конце июня.
Дальнейшее усиление этих факторов привело к более серьезному восстановлению нефтяных фьючерсов. В результате фьючерс на BRENT почти достиг ближайшего ключевого сопротивления в районе $102,40 за барр. После этого фьючерс немного отскочил вниз, но удержался выше ключевой поддержки $99 за барр и продолжил рост.
В середине июля BRENT преодолел ключевое сопротивление $102,40/45, завершив формирование разворотной формации «перевернутая голова и плечи». Стоит отметить, что восстановление произошло в виде структуры «А-В-С», цели которой уже почти достигнуты, что может привести к краткосрочной коррекции на нефтяном рынке. Однако технические индикаторы уверенно указывают наверх, что позволяет надеяться на то, что «линия шеи» устоит в качестве поддержки.
«Максимальная реализация формации «перевернутая голова и плечи», с учетом наклона «линии шеи» находится на уровне $116,20 за барр. Так что потенциал роста нефтяного рынка, а, следовательно, и российских фондовых индексов еще не исчерпан», - считает руководитель учебного центра ФГ БКС во Владивостоке Роман Эйдис.
А теперь ложечку дёгтя. Достижение фьючерсом на BRENT уровня $116 не приведет к слому более долгосрочной формации «двойная вершина». Цели этой формации, находящиеся в районе $70 за барр BRENT, пока не достигнуты. Но до середины или конца второй декады августа можно расслабиться.
«Золотой Рог».
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