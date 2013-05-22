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США сможет избежать нового фискального обрыва как минимум до осени текущего года

22 Мая 2013, 09:13 | Владивосток

 

Российский рынок сегодня пытается по инерции продолжить растущую динамику прошедшей недели и прибавляет 0,47% по ММВБ. Между тем европейские индексы поднимаются более чем на 0,3%, а фьючерс на S&P500 торгуются вблизи закрытия пятницы. Подробнее в прогнозе от владивостокского филиала БКС Премьер:

Единственным сдерживающим фактором для российской валюты и фондового рынка сегодня является нефть, которая теряет более 0,4% по сорту Brent.

При этом основной драйвер роста сегодня – это статистка по американской экономике, вышедшая еще в пятницу. Индекс опережающих индикаторов в стране вырос на 0,6% за апрель, а потребительское доверие от университета Мичиган за май добралось до 83,7 пунктов.Тем временем также в пятницу стало известно, что США сможет избежать нового фискального обрыва как минимум до осени текущего года, т.к. казначейство США, по мнению его главы, до сентября сможет выполнять свои бюджетные обязательства без проведения дополнительных заимствований. Новость не стала сюрпризом, но немного позитива на рынки привнесла.

Во второй половине дня значимых событий не ожидается. Поэтому фондовые рынки, вероятно, закончат торговую сессию вблизи текущих уровней.

Корпоративные события:

Сегодня закрытие реестров для участия в ГОСА у АФК Системы, Московской Биржи и ИнтерРАО. Компании движутся разнонаправлено и изменяются на -1,07%, 0,32% и 6,05% соответственно.

При этом в лидерах снижения находятся акции Северстали (-1,4%). Чистая прибыль компании по МСФО за первый квартал 2013 года снизилась до 44 млн долларов. В свою очередь чистый убыток Русагро за аналогичный период составил 579 млн рублей.

В лидерах снижения также Татнефть (-1.4%), КАМАЗ (-1,3%) и ТМК (-1,1%).

В лидерах роста ВТБ (+3,8%), ОГК-5 (+5,7%) и Россети (+3,1%).

В ДЕТАЛЯХ

Позитивные факторы:

1. Хорошая макроэкономическая статистка, вышедшая в пятницу.

2. США сможет избежать нового фискального обрыва.

Негативные факторы:

1. Снижение нефтяных котировок.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: валюта  фискальный обрыв  БКС Премьер 



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