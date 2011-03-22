Дальневосточный банк выходит на новый уровень

Ведущий региональный банк сохраняет взвешенность консервативной политики, расширяет географию присутствия и контур задач.

В Дальневосточном банке кадровые перемены. 15 марта решением совета директоров президентом ОАО «Дальневосточный банк» назначен Валерий ПАВЛЮК, ранее занимавший должность первого вице-президента.

«Дальневосточный банк не только представляет собой важное звено межрегиональной банковской группы Всероссийского Банка Развития Регионов (ВБРР), но и является опорным банком по обслуживанию всех компаний ее главного акционера - НК «Роснефть» - на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, - подчеркнул специально приехавший представить нового президента Юрий МЕЛЬНИКОВ, заместитель председателя совета директоров ОАО «Дальневосточный банк», вице-президент ОАО «ВБРР», - и мы уверены, что огромный опыт работы в банковской сфере, отличное знание изнутри всех процессов, происходящих в банке, позволит Валерию Романовичу реализовать амбициозные цели, которые ставит сегодня перед Дальневосточным банком основной акционер».

Будет ли меняться стратегия банка, выдержали ли партнерские отношения с клиентами проверку системным кризисом, каким оказался для банка 2010 год и каковы текущие и перспективные планы, «ЗР» рассказал президент Дальневосточного банка Валерий Павлюк.

- Валерий Романович, кадровые перестановки на таком высоком уровне не остаются незамеченными клиентами. Но вы работаете в банке с момента его создания, вот уже 20 лет, можно считать, что политика кредитно-финансового учреждения останется прежней? Какую главную задачу ставите перед собой сейчас?

- Политика Дальневосточного банка останется взвешенно консервативной, какой была всегда. Задача перед всеми, кто сегодня работает в нашем банке, стоит достаточно реальная - дальнейшее усиление позиций банка в регионе и совершенствование качества услуг. В частности, сегодня мы нацелены на более активное внедрение новых банковских технологий, хотя Дальневосточный банк и раньше уделял этому аспекту пристальное внимание. Как вы знаете, наш банк одним из первых модернизировал сеть банкоматов, предложив осуществлять платежи по очень широкому перечню услуг, и до сих пор остается одним из лидеров в регионе в данной позиции. Сегодня нам тоже есть чем удивить своих клиентов, но заранее озвучивать новые наработки не стану, будем объявлять о них рынку по мере полной готовности предложений.

- Ваш банк не первый год входит в финансовую группу Всероссийского банка развития регионов, основным акционером которой является НК «Роснефть». Но если до марта 2011 года ВБРР владел 12,5% акций Дальневосточного банка, то сегодня - более 82%. Как это может повлиять на стратегию банка?

- Если до недавнего времени наш банк являлся стратегическим партнером «Роснефти» в регионах ее присутствия на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, то с этого года плотно входит в периметр компании, что означает еще более тесное корпоративное взаимодействие со всеми дочерними обществами НК «Роcнефть». Став интегрированной структурой государственной компании «Роснефть», банк последовательно усиливает свои позиции на рынке, а объемы бизнеса растут пропорционально масштабам задач главного акционера, у которого сегодня много проектов на Дальнем Востоке: начались проектно-изыскательские работы по строительству нефтехимических заводов под эгидой Восточной нефтехимической компании в промзоне г.Находка, запланировано создание тридцати современных АЗК и АЗС на территории Приморья.

- И какую роль в этом призван играть Дальневосточный банк?

- Еще более тесное взаимодействие с НК «Роснефть», ее подрядчиками, контрагентами и поставщиками. Наша задача в контексте грядущих строек - модернизация банковских продуктов и предложение самого полного набора всех необходимых рынку услуг. Кроме того, если говорить о Владивостоке, то емкие инфраструктурные преобразования, которые уже происходят и еще будут происходить в контексте саммита АТЭС, требуют оптимизации банковской сети с учетом появления новых магистральных развязок и перераспределения деловых потоков.

- А дальнейшее освоение Дальневосточного региона продолжится?

- Конечно, в планах не только расширение сети в регионах присутствия, не исключено и вхождение в новые субъекты Дальнего Востока - например, в Магаданскую область.

- Новые планы только предстоит воплотить, а каким стал для банка и для финансовой системы в целом 2010 год?

- Задачи, поставленные перед Дальневосточным банком акционерами, выполнены. Если подводить итог минувшему году в целом, то его главное достижение в том, что финансовый сектор последовательно выходит из кризисных явлений, банковская система оздоравливается.

- Любой кризис - это еще и проверка на прочность партнерских отношений…

- Согласен. Именно поэтому мы не приостанавливали в кризис кредитования реального сектора экономики, поддерживали малый и средний бизнес, шли навстречу по реструктуризации задолженностей, понимая, что в данной ситуации сложно было всем - и производственникам, и финансистам. Мы не декларируем партнерство - мы живем по этому принципу.

- Накануне 20-летия банка мы анализировали статистику и выяснили, что как минимум треть приморских компаний с 10-15-летней историей выросли с помощью Дальневосточного банка: он помогал им набирать обороты, подставляя финансовое плечо, и в итоге зарабатывал сам. Ваше отношение к малому и среднему бизнесу сегодня?

- Если посмотреть структуру банковского кредитного портфеля, то 60-65% занимают корпоративные клиенты, 25% - розница и примерно 10-15% - малый и средний бизнес. Да, портфель этого сектора предпринимательства пока небольшой - около миллиарда рублей, - но мы очень активно развиваем это направление. Сегодня отменены все антикризисные меры. Кроме того, мы предложили новый продукт для малого и среднего бизнеса - банковские гарантии: теперь контрагент клиента, получив гарантию кредитно-финансового учреждения, уверен, что оказанная им услуга или поставляемый товар будут оплачены в любом случае: собственными средствами клиента или заемными средствами банка. Преимущество этой услуги перед кредитом заключается в более дешевой стоимости ресурсов, снижении рисков по сделкам и возможности не отвлекать из оборота компании денежные средства.

- Не могу не отметить новую яркую рекламную имиджевую кампанию, с которой ДВБ вышел на рынок в начале наступившего года. Чем она продиктована?

- Особым отношением к нашим клиентам. Эта кампания, как и все предыдущие, показывает отношение Дальневосточного банка к своим клиентам. Мы всегда открыты для своих партнеров, акционеров, клиентов. Наши клиенты не просто ведут свой бизнес в регионе присутствия, они каждый в отдельности и все вместе выполняют определенную миссию, по сути, строят жизнь региона, в котором работают. Они покоряют небо, бороздят океаны, строят мосты, пекут хлеб и дают чистую воду… А наш банк обеспечивает клиентов финансовыми инструментами, в том числе кредитами, помогая успешно решать бизнес-задачи.

Мы открыто приглашаем всех стать нашими клиентами и партнерами: «Присоединяйтесь! Мы сработаемся!»

ОАО «Дальневосточный банк» входит в тройку ведущих региональных банков Дальнего Востока и в сотню крупнейших банков РФ. Согласно рейтингам РБК, на 1 января 2011 года входит в ТОП-100 самых филиальных банков России (84-е место), а также в ТОП-500, где занимает 104-е по чистым активам (27 млрд 968,03 млн рублей). Филиальная сеть включает 43 подразделения на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. На 1 марта 2011 года собственный капитал банка составил 3 млрд 48 млн рублей, валюта баланса - 38 млрд 453 млн рублей.