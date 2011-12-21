С ребенком на отдых – со страховкой от акул и болезней

Сегодня у всех на устах леденящие кровь трагедии, произошедшие на хасанском побережье Приморья. Первую жертву белой акулы - 25-летнего парня спасли, но ампутировали ему обе руки. Сегодня родственники окрыли расчетный счет для сбора денег – впереди операции, и Денису сейчас очень бы пригодился страховой полис хотя бы от несчастного случая.

В ходе подготовки материала представители страхового рынка приводили другой несчастный случай в морской акватории Приморья: две женщины столкнулись на скутерах - одна из них погибла, также пострадал ребенок. «После этого эпизода, - рассказывает руководитель дирекции страхования путешествующих с ОАО «ВСК» Андрей ПРОКОНИЧ, - мы стали более активно рассылать наши предложения по турбазам Приморья, полагаем, что наша страховка окажется кому-то полезной». И тем более страховка нужна в турпоездке.

Позаботьтесь о детях!

Опыт работы многих страховых компаний указывает, что страны, наиболее привлекательные для наших туристов, в том числе для поездок с детьми, - Вьетнам, Таиланд, юг Китая. До рисковых Турции и Египта приморцы доезжают редко. Но и у наших соседей неприятных сюрпризов немало.

В соседних теплых странах наших туристов ждут отравление непривычными для желудка продуктами и дарами моря, повреждение ног от ракушек, удары головой о бортики бассейна, кишечные инфекции, тепловые удары и т.д. Достаточно ли на этот случай стандартного страхового полиса, тем более для детей? Об этом «ЗР» составил разговор с представителями страховых компаний.

«Мы предусмотрели специальные условия для оформления полиса для ребенка в поездку. Скидку 50% получают все детки от 3 до 14 лет, независимо от того, направляется ли они на отдых с родителями или в составе группы или их направляют заграницу одних, например, к родственникам, - рассказала начальник отдела личного страхования «Гута Страхования» во Владивостоке Ирина ФЛЕТЧЕР. - Можно составить договор таким образом, чтобы родители учитывали все риски, с учетом того, берут они в поездку собой ребенка или нет. Так, минимальный стандартный рисковый пакет полиса включает в себя медицинскую амбулаторную и стационарную помощь, услуги стоматолога при острой боли, медико-транспортные расходы».

Кстати, компания «Гута Страхование» предлагает дополнительную опцию страхового полиса в заграничную поездку - доставка на родину детей до 15 лет, оставшихся без присмотра (например, маму госпитализировали). Востребованной среди приморцев в последнее время стало страхование авиапассажиров. Клиенты стали сами интересоваться этим продуктом и сегодня оформляют страховку на 500 тыс. руб., а то и на 1 млн руб.

Если рассчитать стандартную страховку на 14 дней на выезд семьи из трех человек, один из которых ребенок, с учетом страхового покрытия в 50 тыс. евро на каждого, то в компании «Гута Страхование» она обойдется в 37 евро на троих.

Все имеет цену

Кстати, при оформлении страхового полиса за границу стоит знать, что каждый риск имеет собственную цену. Как отмечает Андрей Проконич, страны Шенгена для оформления виз требуют обязательного включения в страховку условия о транспортировке туриста на родину в случае болезни, или, не дай Бог, смерти. Ряд стран настаивает на конкретике - сколько средств будет выделено на стоматологию, на медикаментозное или оперативное лечение.

Начальник отдела продаж и развития клиентской базы ОСАО «Ингосстрах» Лариса АНТОНОВА, напомнила: чтобы отправить ребенка за границу без родителей, необходимо оформить согласие обоих и доверенность на сопровождающее лицо (тренера, родственника и т.д.). Для детей до 12 лет в «Ингосстрахе» предусмотрена скидка - 10%.

Андрей Проконич отдает должное прогрессивности приморцев, многие из которых сегодня самостоятельно покупают билеты в сети и оплачивают отели. «Мы предлагаем сотрудничать с нами также в интернет-пространстве - newstravel.vsk.ru. На сайте компании ВСК можно узнать о том, во сколько встанет путешественникам страховка с помощью программы-калькулятора и даже заполнить заявление о выдаче страхового полиса. Если для выезда в КНР, например, достаточно 10 тыс. евро, в страны Шенгена, США, Великобританию - от 30 до 50 тыс. евро. Туристические компании успешно пользуются этой опцией, и мы получаем оперативную информацию о количестве людей, находящихся под защитой нашего полиса», - замечает Андрей Проконич.

Оцените риски

Для детей и молодых людей, не замужем, холостых, направляющихся в США, очень актуальна страховка от невыезда. Андрей Проконич считает, что для молодежи, направляющей в США по программам «Work and Travel», такая страховка просто необходима. А вот страховка «Гута Страхования» предусматривает более широкий охват рисков, даже внезапное заболевание родственника, создающее угрозу для жизни и требующее госпитализации.

Несмотря на кажущееся благолепие, в странах Западной Европы с приморскими туристами тоже случаются неприятности. Например, отдыхая во Франции, все семья переохладились под кондиционером, ребенок слег с тяжелой ангиной, и без капельниц не обошлось. В отдаленном городе Мексики у приморской туристки диагностировали внематочную беременность. Отправлять на самолете нашу землячку было противопоказано, и страховка от «Гута Страхование» в $50 пришлась кстати - за все медицинские услуги, включая операцию, компания выплатила $4 тыс.

«Страховка ВСК стала надежной защитой для приморского мальчика, повредившего глаз в Южной Корее. Там он отдыхал с группой детей по путевке. $7,5 тыс. - стоимость лечения, которое получил ребенок за границей. Такую сумму родители мальчик вряд ли смогли оплатить самостоятельно», - убедителен Андрей Проконич.

«Экскурсионные туры, в которые отправляются дети, относятся к категории безопасных, и страховые случаи здесь происходят гораздо реже, чем в сегментах массового пляжного и горнолыжного отдыха, - уточняет Лариса Антонова. - Но надо помнить: если что-то произошло, необходимо сразу же связаться с Сервисным Центром страховой компании (или ассистантской компанией. - Прим. авт.). Если же ребенок или его сопровождающий обратятся за медицинской помощью самостоятельно, то все лечение придется оплатить из своего кармана. Расходы здесь могут быть весьма существенным, особенно при госпитализации - в тысячи евро».