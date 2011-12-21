Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С ребенком на отдых – со страховкой от акул и болезней
Сегодня у всех на устах леденящие кровь трагедии, произошедшие на хасанском побережье Приморья. Первую жертву белой акулы - 25-летнего парня спасли, но ампутировали ему обе руки. Сегодня родственники окрыли расчетный счет для сбора денег – впереди операции, и Денису сейчас очень бы пригодился страховой полис хотя бы от несчастного случая.
В ходе подготовки материала представители страхового рынка приводили другой несчастный случай в морской акватории Приморья: две женщины столкнулись на скутерах - одна из них погибла, также пострадал ребенок. «После этого эпизода, - рассказывает руководитель дирекции страхования путешествующих с ОАО «ВСК» Андрей ПРОКОНИЧ, - мы стали более активно рассылать наши предложения по турбазам Приморья, полагаем, что наша страховка окажется кому-то полезной». И тем более страховка нужна в турпоездке.
Позаботьтесь о детях!
Опыт работы многих страховых компаний указывает, что страны, наиболее привлекательные для наших туристов, в том числе для поездок с детьми, - Вьетнам, Таиланд, юг Китая. До рисковых Турции и Египта приморцы доезжают редко. Но и у наших соседей неприятных сюрпризов немало.
В соседних теплых странах наших туристов ждут отравление непривычными для желудка продуктами и дарами моря, повреждение ног от ракушек, удары головой о бортики бассейна, кишечные инфекции, тепловые удары и т.д. Достаточно ли на этот случай стандартного страхового полиса, тем более для детей? Об этом «ЗР» составил разговор с представителями страховых компаний.
«Мы предусмотрели специальные условия для оформления полиса для ребенка в поездку. Скидку 50% получают все детки от 3 до 14 лет, независимо от того, направляется ли они на отдых с родителями или в составе группы или их направляют заграницу одних, например, к родственникам, - рассказала начальник отдела личного страхования «Гута Страхования» во Владивостоке Ирина ФЛЕТЧЕР. - Можно составить договор таким образом, чтобы родители учитывали все риски, с учетом того, берут они в поездку собой ребенка или нет. Так, минимальный стандартный рисковый пакет полиса включает в себя медицинскую амбулаторную и стационарную помощь, услуги стоматолога при острой боли, медико-транспортные расходы».
Кстати, компания «Гута Страхование» предлагает дополнительную опцию страхового полиса в заграничную поездку - доставка на родину детей до 15 лет, оставшихся без присмотра (например, маму госпитализировали). Востребованной среди приморцев в последнее время стало страхование авиапассажиров. Клиенты стали сами интересоваться этим продуктом и сегодня оформляют страховку на 500 тыс. руб., а то и на 1 млн руб.
Если рассчитать стандартную страховку на 14 дней на выезд семьи из трех человек, один из которых ребенок, с учетом страхового покрытия в 50 тыс. евро на каждого, то в компании «Гута Страхование» она обойдется в 37 евро на троих.
Все имеет цену
Кстати, при оформлении страхового полиса за границу стоит знать, что каждый риск имеет собственную цену. Как отмечает Андрей Проконич, страны Шенгена для оформления виз требуют обязательного включения в страховку условия о транспортировке туриста на родину в случае болезни, или, не дай Бог, смерти. Ряд стран настаивает на конкретике - сколько средств будет выделено на стоматологию, на медикаментозное или оперативное лечение.
Начальник отдела продаж и развития клиентской базы ОСАО «Ингосстрах» Лариса АНТОНОВА, напомнила: чтобы отправить ребенка за границу без родителей, необходимо оформить согласие обоих и доверенность на сопровождающее лицо (тренера, родственника и т.д.). Для детей до 12 лет в «Ингосстрахе» предусмотрена скидка - 10%.
Андрей Проконич отдает должное прогрессивности приморцев, многие из которых сегодня самостоятельно покупают билеты в сети и оплачивают отели. «Мы предлагаем сотрудничать с нами также в интернет-пространстве - newstravel.vsk.ru. На сайте компании ВСК можно узнать о том, во сколько встанет путешественникам страховка с помощью программы-калькулятора и даже заполнить заявление о выдаче страхового полиса. Если для выезда в КНР, например, достаточно 10 тыс. евро, в страны Шенгена, США, Великобританию - от 30 до 50 тыс. евро. Туристические компании успешно пользуются этой опцией, и мы получаем оперативную информацию о количестве людей, находящихся под защитой нашего полиса», - замечает Андрей Проконич.
Оцените риски
Для детей и молодых людей, не замужем, холостых, направляющихся в США, очень актуальна страховка от невыезда. Андрей Проконич считает, что для молодежи, направляющей в США по программам «Work and Travel», такая страховка просто необходима. А вот страховка «Гута Страхования» предусматривает более широкий охват рисков, даже внезапное заболевание родственника, создающее угрозу для жизни и требующее госпитализации.
Несмотря на кажущееся благолепие, в странах Западной Европы с приморскими туристами тоже случаются неприятности. Например, отдыхая во Франции, все семья переохладились под кондиционером, ребенок слег с тяжелой ангиной, и без капельниц не обошлось. В отдаленном городе Мексики у приморской туристки диагностировали внематочную беременность. Отправлять на самолете нашу землячку было противопоказано, и страховка от «Гута Страхование» в $50 пришлась кстати - за все медицинские услуги, включая операцию, компания выплатила $4 тыс.
«Страховка ВСК стала надежной защитой для приморского мальчика, повредившего глаз в Южной Корее. Там он отдыхал с группой детей по путевке. $7,5 тыс. - стоимость лечения, которое получил ребенок за границей. Такую сумму родители мальчик вряд ли смогли оплатить самостоятельно», - убедителен Андрей Проконич.
«Экскурсионные туры, в которые отправляются дети, относятся к категории безопасных, и страховые случаи здесь происходят гораздо реже, чем в сегментах массового пляжного и горнолыжного отдыха, - уточняет Лариса Антонова. - Но надо помнить: если что-то произошло, необходимо сразу же связаться с Сервисным Центром страховой компании (или ассистантской компанией. - Прим. авт.). Если же ребенок или его сопровождающий обратятся за медицинской помощью самостоятельно, то все лечение придется оплатить из своего кармана. Расходы здесь могут быть весьма существенным, особенно при госпитализации - в тысячи евро».
Новости тематики
- В России – одна из самых надежных систем страхования вкладов в мире
- Работодателей Владивостока просят быть социально ответственными
- За взломанный банкомат во Владивостоке выплатили более 1 млн рублей
- РОСГОССТРАХ И EKKER - двойная гарантия
- уДачное страхование
- Фонд социального страхования стоит на страже материнства
- «СОГАЗ»: Нам нужно учиться беречь то, что мы создали
- От чего застрахованы стройки саммита АТЭС во Владивостоке?
- Подготовка к саммиту подстегнула страховой рынок Приморья
- В Дальневосточном регионе появился надежный страховщик
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз