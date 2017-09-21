Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"

Прямая линия в Деловой газете «Золотой Рог» затронет проблемы формирования пенсионных накоплений граждан с 1967 года рождения, возможности проверки изменений данных страховщика пенсионных накоплений и многое другое.

21 сентября 2017 г. состоится "Прямая линия" с пользователями сайта www.zrpress.ru и читателями газеты "Золотой Рог", которую проведет Елена Анатольевна КОПЫЛОВА, заместитель управляющего отделением ПФР по Приморскому краю. Она ответит на вопросы, касающиеся формирования пенсионных накоплений, а также перевода средства от одного страховщика к другому (из НПФ в другой НПФ, из НПФ в ПФР и обратно, из НПФ в УК и т.д); рисков, сопряженных с переводам данных средств.

В числе возможных вопросов единовременная выплата пенсионных накоплений из накопительной части пенсии, софинансирование пенсий (программа тысяча на тысячу), временная заморозка «накопительной части пенсии». Горячая линия состоится 21 сентября 2017 года с 11 до 12 часов по телефону: 8(423) 245-04-85.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.