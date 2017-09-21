Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
Прямая линия в Деловой газете «Золотой Рог» затронет проблемы формирования пенсионных накоплений граждан с 1967 года рождения, возможности проверки изменений данных страховщика пенсионных накоплений и многое другое.
21 сентября 2017 г. состоится "Прямая линия" с пользователями сайта www.zrpress.ru и читателями газеты "Золотой Рог", которую проведет Елена Анатольевна КОПЫЛОВА, заместитель управляющего отделением ПФР по Приморскому краю. Она ответит на вопросы, касающиеся формирования пенсионных накоплений, а также перевода средства от одного страховщика к другому (из НПФ в другой НПФ, из НПФ в ПФР и обратно, из НПФ в УК и т.д); рисков, сопряженных с переводам данных средств.
В числе возможных вопросов единовременная выплата пенсионных накоплений из накопительной части пенсии, софинансирование пенсий (программа тысяча на тысячу), временная заморозка «накопительной части пенсии». Горячая линия состоится 21 сентября 2017 года с 11 до 12 часов по телефону: 8(423) 245-04-85.
Новости тематики
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- На Русском откроют криптовалютную ферму
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
- Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
- Школа №13 стала опорной школой для Банка России
- Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
- Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"
- Горячая линия о назначении пенсий будет проведена в Приморье
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством