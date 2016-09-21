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Банкиры во Владивостоке открывают свои закрома
«День открытых дверей» пройдет в Дальневосточном ГУ Банка России в субботу, 1 октября 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В этот день все желающие смогут побывать в главном здании Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (г. Владивосток, ул. Светланская, 71), познакомиться с историей Банка России и его работой в регионе, посетить специальную экскурсионную программу и познавательные лекции, а также увидеть, как устроен настоящий инкассаторский автомобиль изнутри. Кроме того, гости «Дня открытых дверей» смогут проголосовать за символы для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000.
Чтобы принять участие в голосовании за символы для новых банкнот, необходимо прийти 1 октября 2016 года в главное здание Дальневосточного ГУ Банка России, заполнить анкету, выбрав из списка финалистов два города или территории с относящимися к ним символами, и опустить заполненную анкету в специальную урну.
Тем, кто желает принять участие в экскурсионной программе «Дня открытых дверей» Дальневосточного ГУ Банка России и узнать больше о работе Центрального банка Российской Федерации, истории банковского дела в Приморском крае, а также повысить свою финансовую грамотность, необходимо заранее записаться по телефону 8 (423) 222-85-17. Количество участников экскурсионной программы ограничено, поэтому записываться лучше уже сейчас.
Дальневосточное ГУ Банка России приглашает всех жителей и гостей Владивостока принять участие в «Дне открытых дверей» c 10:00 до 18:00 1 октября 2016 года по адресу: ул. Светланская, 71.
Напомним, финальный этап отбора символов для новых банкнот Банка России стартовал 5 сентября. В финал конкурса вышли 10 территорий и их символы, в том числе – Русский мост, соединяющий материковую и островную части Владивостока, и космодром Восточный в Циолковском. В ходе второго этапа конкурса выяснилось, что символы Владивостока и Амурской области у жителей страны ассоциируются с единой территорией – Дальним Востоком. Поэтому Русский мост и космодром Восточный борются за место на новой банкноте вместе. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
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