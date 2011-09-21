Банк Москвы: перезагрузка

Центробанк и Агентство по страхованию вкладов одобрили план финансовой поддержки Банка Москвы, предусматривающий его докапитализацию и предоставление кредита в размере 295 млрд рублей. Теперь финансовая организация начинает жить, по сути, с чистого листа и развиваться в рамках группы ВТБ.

В последнее время Банк Москвы стал одним из главных ньюсмейкеров на банковском рынке - произошедшие в банке изменения, приход нового топ-менеджмента, смена мажоритарного акционера не остались незамеченными не только участниками рынка, но и рядовыми гражданами. Чем живет Банк Москвы сегодня?

Недавно Банк Москвы опубликовал долгожданную финансовую отчетность за прошедший год. Обнародовать данные раньше было невозможно: анализ деятельности прежнего руководства показал, что отчетность за предыдущие годы не соответствовала реальному положению дел. Эти выводы подтвердили и результаты проверок Счетной палаты и Центрального банка, которые сейчас завершены. Несмотря на убытки, полученные предыдущим менеджментом банка в 2010 году, сегодня очевидно, что своевременная мощная поддержка государства позволит банку не только остаться на плаву, но и сохранить свои позиции и повысить бизнес-показатели. Так, член Совета директоров Банка Москвы Герберт МООС оценивает чистую прибыль банка в 2011 году ориентировочно в 3 млрд рублей.

Важным шагом к восстановлению нормального функционирования организации стало соглашение о взаимодействии Банка Москвы, компаний группы ВТБ и Агентства по страхованию вкладов. В ближайшее время Агентство предоставит Банку Москвы финансовую помощь, которая будет использована в работе с проблемной задолженностью. А пока Центробанк и Агентство по страхованию вкладов пристально следят за ситуацией в Банке Москвы. Сам же банк продолжает исправно выполнять все обязательства перед инвесторами, кредиторами, клиентами и вкладчиками.

В данный момент топ-менеджмент финансовой организации дорабатывает новую стратегию. Банк Москвы будет развиваться как самостоятельное юридическое лицо и строить свой бизнес, опираясь на собственные силы и опыт, а также на партнерскую поддержку ВТБ и московского правительства. Сам бренд «Банк Москвы», узнаваемый далеко за пределами Московского региона и весьма высоко оцененный в ежегодном рейтинге консалтинговой компании Brand Finance и журнала The Banker «500 крупнейших банковских брендов мира», будет сохранен.

По словам первого заместителя президента - председателя правления Банка Москвы Александра ЯСТРИБА, падение по кредитному и депозитному портфелям, которое наблюдалось в первом полугодии, сейчас прекратилось, а объемы бизнеса начали расти.

Планов и идей в части развития у нового менеджмента хватит, кажется, на несколько банков. Например, будет создаваться предложение для клиентов, относящееся к исполнению госзаказа. Учитывая то, что банк является на 16% акционером Единой электронной торговой площадки, разрабатывается специальный набор продуктов, который позволит клиентам более эффективно участвовать в подаче заявок на исполнение госзаказа. Таким образом, благодаря сотрудничеству с Банком Москвы, региональные предприниматели также смогут принимать участие в аукционах.

Развитию сотрудничества с малым и средним бизнесом поспособствует обширная филиальная сеть Банка Москвы. Ожидается автоматизация кредитной процедуры, разработка новых продуктов, введение системы рейтингования и автоматизированного расчета лимитов. Через 2 года банк планирует увеличить кредитный портфель в отношении предприятий малого и среднего бизнеса в 6 раз, до 200 млрд рублей.

Продолжится работа и с частными клиентами, причем продукты и услуги Банка Москвы и ВТБ24 будут не конкурировать, а дополнять друг друга. Исторически «продвинутый» в части технологического обслуживания, Банк Москвы продолжит создавать удобные и полезные новинки. Недавно банк презентовал электронный офис, в котором, например, можно оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы ГИБДД. Этот сервис будет развиваться по мере того, как Портал государственных услуг будет переводиться в электронное пространство, а также станет доступен и в регионах.

По словам специалистов Банка Москвы, разрабатываются и другие новые предложения для широкого круга клиентов. В частности, в ближайшее время банк планирует значительное снижение процентных ставок по ипотеке.

Похоже, судьба Банка Москвы может стать иллюстрацией к известной пословице: слабых трудности убивают, сильных делают еще сильнее. По крайней мере, мы на это надеемся.