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ВТБ24 выходит в верхний сегмент малого бизнеса

21 Февраля 2012, 17:29 | Владивосток

ВТБ24 начинает привлекать и обслуживать клиентов верхнего сегмента малого бизнеса. Расширение целевой аудитории станет одним из факторов дальнейшего укрепления позиций банка на рынке кредитования субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

В работе с новыми для банка клиентами будет максимально использован успешный опыт ВТБ24 по внедрению новой модели обслуживания, которая будет масштабирована на работу с клиентами верхнего сегмента малого бизнеса. Банк предлагает индивидуальное обслуживание клиентскими менеджерами - специалистами, которые закреплены за каждым из клиентов. Менеджер всегда будет на связи и поможет в решении любых вопросов - от оформления кредита до проведения срочного платежа для бухгалтерии.

ВТБ24 готов предложить рынку именно те продукты, которые позволят предпринимателям Приморского края вести свой бизнес еще более эффективно и масштабно. В настоящее время банк активно развивает пакетную форму предоставления услуг. Такое предложение учитывает индивидуальные потребности бизнеса и позволяет экономить средства. При кредитовании банк анализирует управленческую отчетность предпринимателя.

ВТБ24 предлагает предпринимателям не только кредитование, но и другие продукты - расчетные, комиссионные, гарантийные, страховые. Активно идет переход клиентов на систему «Банк-Клиент». Кроме того, предприниматели Приморья могут получить кредиты под залог оборудования, транспорта или спецтехники, а также кредиты на залоговое имущество. Схемы выплат позволяют возвращать кредит максимально удобным способом и в индивидуальные сроки, например, с учетом сезонности бизнеса.

Главные требования, предъявляемые ВТБ24 к заемщикам - это наличие действующего прибыльного бизнеса и работа на рынке от полугода в сфере торговли, услуг или производства. Все чаще в банк обращаются клиенты, желающие получить денежные средства на инвестиционные цели - приобретение недвижимости, развитие нового направления в бизнесе. Особенно востребованы в 2011 году были кредиты на пополнение оборотных средств, такие как овердрафт и возобновляемая кредитная линия.

ВТБ24 эффективно использует меры государственной поддержки малого бизнеса. Банк заключил соглашение с Гарантийным фондом Приморского края, который выступает поручителем за субъекты малого бизнеса при недостатке предмета залога.

Определяющим моментом для развития направления в 2012 году стало заявление о расширении границы кредитования малого бизнеса банком ВТБ24 для предприятий с годовым оборотом до 300 млн рублей. Это новый для банка сегмент более крупных компаний, который требует специального подхода. Либерализация требований к заемщикам и оптимизация технологии принятия решений позволят сделать процедуру получения кредита гораздо более легкой и понятной для клиента.

Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 13.

Тел. 8-800-100-24-24

Банк ВТБ24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623. Реклама.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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