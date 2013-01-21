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Примсоцбанк снизил ставку по ипотечному кредиту

21 Января 2013, 13:40 | Владивосток

С 2013 года Примсоцбанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита по ряду программ.

В частности, на 1 млн. рублей выросла максимально возможная сумма ипотеки «Материнский капитал», «Дельтарублевый» и «Рефинансирование». В зависимости от региона кредитования сумма кредита теперь может составлять до 10 млн рублей.

По программе «Дельтарублевый» Примсоцбанк снизил процентную ставку на 0,25% годовых, сообщает банковская пресс-служба.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: финансы  ипотека  банки  кредитование 



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Комментарии

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