Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"

В редакции деловой газеты "Золотой Рог" расскажут об особенностях рынка он-лайн касс в Приморье, формировании единого реестра внеплановых налоговых проверок малого бизнеса и многие другие вопросы.

В заседании круглого стола примет участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА, президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина ТКАЧЕНКО, представители управления ФНС России по Приморскому краю, а также кредитных и финансовых организаций Приморья, спецоператоры связи, занимающиеся оборудование торговых точек он-лайн кассами.

В ходе обсуждения будут затронуты следующие вопросы, касающиеся ведение деятельности субъектами малого (микро) предпринимательства:

Новые аспекты в проведение внеплановых налоговых проверок с 1 января 2017 года. Как сегодня сформирован (или как идет формирование) единого реестра проверок и надзорных каникул? Создание и ведение единого реестра проверок органами исполнительной власти Приморского края вне зависимости от распространения на них действия 294-ФЗ. Особенности ведения отчетности и собственно деятельности организациями, реализующими алкогольную продукцию в розницу в том числе; введение в 2017 году онлайн-касс. Каким образом вести предпринимательскую деятельность при отсутствии точек доступа к сети интернет; Проблемы отказов в получении разрешений на строительство представителями малого бизнеса, изменение параметров объектов и т.д. Проблема размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Приморье, и крупнейших городах Приморья – Владивостоке, Находке, Уссурийске.

Определенный круг вопросов предполагаем посвятить и следующим проблемам:

Причины приостановки деятельности по банковским счетам организаций и ИП по решению кредитных организаций; какие документы могут быть доказательством для субъектов бизнеса, доказывающих правомочность сделок; Проверка кредитными организациями соответствия налоговой нагрузки и прибыли, получаемой компанией в ходе деятельности (за определенный срок) и т.п., фактически банк наделяется функцией налогового контроля.

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