Работодателей Владивостока просят быть социально ответственными

Нужно ли выплачивать пособия матерям, воспитывающим малышей? А если человек попал в беду и его здоровью нанесен ущерб, должен ли он иметь право на финансовую поддержку и реабилитацию? Кто это должен делать, и на какие средства?

Задача эта возложена на Фонд социального страхования. Основной источник дохода Фонда – страховые взносы, ежемесячно перечисляемые предприятиями – страхователями. Именно благодаря добросовестным плательщикам у Фонда есть возможность выплачивать пособия матерям и попавшим в беду трудящимся.

Но, к сожалению, не все страхователи осознают всю значимость и важность своевременной уплаты страховых взносов. Из-за таких предприятий в бюджете Фонда образуется дефицит и под угрозой оказываются самые незащищенные люди – матери и попавшие в беду работники.

Филиал № 3 г. Владивосток ГУ – ПРО ФСС РФ напоминает руководителям предприятий и организаций об установленной законом обязанности своевременно, добросовестно и в полном объеме уплачивать страховые взносы.

Спецификой системы социального страхования является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по не зависящим от них обстоятельствам. Главной задачей ФСС РФ является создание финансово устойчивой системы для исполнения государственных гарантий в оперативном порядке и в полном объеме перед своими гражданами, обеспечивая им уверенность в завтрашнем дне.

Напоминаем, что страховые взносы идут на поддержку работающих граждан по двум видам обязательного социального страхования. Получаемые от предприятий средства направляются фондом на выплату следующих видов пособий:

- по временной нетрудоспособности;

- по беременности и родам;

- единовременного пособия на рождение ребенка;

- ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 года;

- обеспечение пособиями граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (единовременные и ежемесячные страховые выплаты, пособия по временной нетрудоспособности, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, протезирование, обеспечение автотранспортом и др.).

Часть средств из страховых взносов, перечисленных в Фонд социального страхования, возвращается предприятиям для частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.

Ситуация отчаянная, вы только вдумайтесь в эти цифры, на сегодняшний день более трех тысяч страхователей имеют просроченную задолженность! Надеемся, что наше обращение не оставят без внимания руководители предприятий, имеющих значительные суммы неуплаты.

Филиал № 3 г. Владивосток ГУ - ПРО ФСС РФ обращается к руководителям предприятий-должников с просьбой перечислить задолженность по уплате страховых взносов и сообщает, что неуплата или неполная уплата работодателем страховых взносов в установленный законом срок влечет принудительное взыскание образовавшейся недоимки, пени, штрафов, а также обращение в прокуратуру по факту нарушения законодательства о страховых взносах.

Своевременная уплата страховых взносов, ежемесячно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж, является залогом повышения уровня социальной защищенности работающих граждан и сохраняет репутацию предприятия.

Сегодня, в преддверии Нового года, хочется вспомнить о старом русском обычае – перед Новым годом рассчитываться со всеми долгами. Встретишь Новый год без долгов - тогда следующий год будет финансово благополучным! Фонд социального страхования поздравляет жителей Приморья с наступающим Новым годом и желает успеха и процветания всем страхователям! Дорогие приморцы, пусть наступающий Новый год откроет новые возможности и перспективы, будет щедрым на хорошие события, наполнит вашу жизнь интересными проектами и планами!

По вопросам урегулирования вопросов задолженности обращаться: тел./факс: 222-80-20 (Ленинский район); тел. /факс: 222-80-48 (Первореченский район); тел./факс: 222-80-58 (Первомайский район); тел./факс: 222-81-21 (Советский район); тел./факс: 222-81-34 (Фрунзенский район); сайт http://r25.fss.ru.

Татьяна ПАВКО,

и. о. директора Филиала № 3

г. Владивосток ГУ - ПРО ФСС РФ.

Предприятия г. Владивостока, имеющие наибольшую задолженность перед ФСС РФ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.