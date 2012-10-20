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Сбербанк в партнерстве с энергетиками помогут обогреть Владивосток

20 Октября 2012, 19:17 | Владивосток
Дальневосточный банк и ОАО "РАО ЭС Востока" подписали соглашение об открытии резервного аккредитива на сумму $44,7 млн. Аккредитив будет открыт в пользу General Electric, являющегося поставщиком газотурбинных установок в рамках реализуемого ОАО "РАО ЭС Востока" проекта по строительству ТЭЦ во Владивостоке.

«Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» является партнером по реализации инвестиционных проектов группы РАО ЭС Востока на территории Дальнего Востока. Банком реализованы индивидуальные программы кредитования сотрудников компаний группы. Данное соглашение является новым шагом в развитии наших партнерских отношений», - отметил председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Евгений ТИТОВ.

По сообщениям пресс-служб.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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