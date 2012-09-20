Фонд социального страхования стоит на страже материнства

В последнее время мы часто сталкиваемся с недобросовестными работодателями, которые нарушают права женщин, отказывая им в выплате причитающихся по закону пособий. Вот одна из типичных историй…

Когда Елена К. обратилась за выплатой пособия по беременности и родам в компанию «Ландыш», в которой она проработала несколько лет, то неожиданно получила отказ. Главный бухгалтер аргументировала невозможность выплаты денег тем, что дела фирмы складываются не лучшим образом, и попросила подождать. Елена согласилась, посчитав, что для предстоящих расходов можно частично использовать заработную плату супруга. Но… через некоторое время компания «Ландыш» прекратила свое существование, так и не выполнив свои обязательства перед молодой мамой.

Ситуация Екатерины Л., которая является матерью-одиночкой, оказалась еще сложнее. Организация, в которой она работала, не объясняя причин, вовсе отказалась платить пособие. В ответ на ее неоднократные просьбы, требования и обращения в трудовую инспекцию оплата производилась, но не в полном объеме. А после того как родился ребенок, в выплате ежемесячного пособия по уходу за ним до 1,5 лет Екатерине вновь отказали. Не зная, откуда ждать помощи, пройдя различные инстанции и поняв, что пособие по уходу за ребенком ей никто платить не будет, измученная девушка в итоге обратилась в Фонд социального страхования. В ее рассказе, прерываемом убаюкиванием маленького Никиты, сквозило отчаяние. Она уже не верила в то, что ее проблему решат.

В практике Фонда таких историй немало и все они, как правило, похожи одна на другую. Порой молодым мамочкам кажется, что выхода нет, но, однако, это не так. Обязанность по выплате пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством возложена на работодателя. Но в случае, если работодатель вовремя не выплачивает пособие, женщина может обратиться в Фонд социального страхования. Здесь можно выяснить причину такого поведения со стороны организации и принять необходимые меры к разрешению конфликта. К сожалению, знают об этом немногие, иначе женщины чувствовали бы себя гораздо спокойнее и увереннее.

По закону работодатель обязан выплачивать женщинам следующие виды пособий: единовременное, выплачиваемое женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; по беременности и родам; по уходу за ребенком до полутора лет. А Фонд возмещает расходы работодателя по обязательному социальному страхованию, превышающие сумму начисленных страховых взносов. За невыплату пособий работнику законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность работодателя.

В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со дня, после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

В случае невыплаты пособий, граждане вправе обратиться в государственную инспекцию по труду, прокуратуру, а также подать в суд на руководителя. Однако Фонд может напрямую принять решение о назначении и выплате пособий, если подтвердится, что предприятие действительно испытывает финансовые трудности или прекратило свое существование. Для этого необходимо только надлежащее подтверждение этого факта.

Нашим девушкам повезло. Елена получила пособие в Филиале №3 г. Владивосток ГУ - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования и к этому времени еще раз стала мамой, родив прекрасную дочурку. Екатерине помогли сотрудники Фонда, встретившись с главным бухгалтером ее организации и разъяснив ей обязанности предприятия по выплате пособий.

Но, к сожалению, бывают случаи, когда беседа с бухгалтером может оказаться безрезультативной вследствие неплатежеспособности предприятия. В этом случае получить причитающиеся пособия возможно только через суд. Для подтверждения несостоятельности организации направляются запросы в налоговые органы и финансово-кредитные организации, где выясняется, что у организации на счетах в кредитной организации нет средств. И даже если на одном из счетов лежит один рубль, выплату осуществить невозможно.

Но указанные обстоятельства не лишают женщину возможности обратиться в суд за установлением юридических фактов прекращения деятельности страхователя на день обращения за пособиями либо невозможности выплаты пособий в связи с недостаточностью денежных средств на счете работодателя в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета. В указанных ситуациях Фонд оказывает всевозможную методологическую помощь женщине, помогает составить заявление. При этом суд может обязать Фонд социального страхования выплатить матери пособия. И в таком случае женщина в Фонде получит то, что не выплатил ей работодатель.

Фонд социального страхования часто сталкивается со случаями мошенничества со стороны организаций. Вот лишь некоторые виды такого рода махинаций: устройство на работу беременных женщин на последних сроках беременности (хотя экономической и производственной необходимости для этого не имеется), необоснованно установленная высокая заработная плата (порой выше, чем у руководителя), начисленные необоснованно высокие премии за несколько месяцев до ухода в отпуск по беременности и родам, повышение в должности (при этом такая должность специально создается). Как правило, такие трудовые отношения оформляются только на бумаге, и факт трудовой деятельности не подтверждается. Зачастую полученные таким мошенническим образом средства не попадают к работнице, а оседают в карманах работодателя. Оказавшись обманутыми, женщины обращаются в Фонд социального страхования, а Фонд, в свою очередь, подключает полицию, прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности и обращается в суд.

Фондом социального страхования на возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с января по август 2012 года было перечислено на расчетные счета работодателей более 290 млн рублей.

В ситуации с нашей героиней Еленой пособия были начислены и выплачены ей напрямую из Фонда филиалом № 3 ГУ - ПРО ФСС РФ города Владивостока. Объем выплаченных напрямую средств застрахованным (то есть официально трудоустроенным) гражданам составил за период с января по август 2012 года более 1,4 млн рублей.

Можно приводить еще много примеров из практики работы филиалов отделений фонда, но в любой ситуации, связанной с выплатой пособий, мы готовы оказать консультативную помощь. Для этого нужно обратиться в Филиал №3 г. Владивостока Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 1Б или по телефонам: (423) 220-91-93, 222-82-32. Также вы можете обратиться в филиалы Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, расположенные на территории Приморского края, контактные данные которых вы можете увидеть на сайте: http://r25.fss.ru.

«Золотой Рог».